Benito Cerati: "Me siento un bicho raro dentro de la escena actual"

Benito Cerati vuelva a Mendoza para presentar "Unisex", el tercer trabajo de estudio de Zero Kill, su proyecto musical. Lo hará en el marco de una nueva edición del ciclo IndieFuertes junto a dos jóvenes y prometedoras bandas mendocinas como Windous y Vech.

"Unisex representa muchas cosas para mí. Es la concreción de un momento personal muy importante reflejado en un disco", cuenta Benito sobre su nuevo trabajo de estudio lanzado en diciembre pasado durante una entrevista en Cambio de Aire por MDZ Radio.

Su crecimiento musical está íntimamente ligado a una búsqueda individual. Es el resultado de un período de autodescubrimiento, en el que logró encontrar su identidad musical. "Ahora me encuentro parado en otro lugar. Tuve un momento de crisis existencial que me llevó a encontrarle el verdadero significado al por qué de la música", declara al respecto del camino que tuvo que transitar para rencontrarse con sigo mismo, como músico, como persona.

Obviamente ser el hijo de uno de los referentes musicales más importantes de Iberoamérica no es fácil, sobre todo si su vocación es la misma que la de su padre: ser músico. En este contexto, las comparaciones siempre están al orden del día. "Si todos hiciéramos lo mismo que nuestros viejos, el mundo no avanzaría", reflexiona sobre las obvias y naturales diferencias de su obra con la de Gustavo. "Igualmente, siempre hay algo que aprender. Las críticas en las redes sociales me enseñan mucho".

Benito forma parte de una nueva generación que están renovando el sonido y las formas de hacer música, aunque, no se crea vocero de ella. "Me siento un bicho raro dentro de la escena actual", dice al respecto, y agrega su opinión sobre una de las tantas cosas que vinieron a cambiar estos jóvenes artistas: el viejo y caduco paradigma de cómo se hacía música. "Se quebró algo en el rock nacional. Las formulas de antes hoy ya no funcionan. Comenzó la auto gestión y con ella el surgimiento de una nueva etapa para música música protagonizada por jóvenes", concluye.

.

La ficha:

Jueves 14 de marzo

Apertura 20:30hs. – Dj set

21.30 hs. / Windous / Vech / Zero Kill

Teatro Selectro

Pre venta $200 (cantidad limitada)

Puerta $300