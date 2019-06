Beatriz Salomón dejó dos videos con instrucciones para su abogada

Ana Rosenfeld fue la abogada de Beatriz Salomón en el escandaloso y millonario juicio que inició la artista por la cámara oculta que le hicieron a Alberto Ferriols en el programa Punto Doc en 2004. La letrada es la que sigue las novedades de la causa que está siendo evaluada por la Corte Suprema, y además tenía una relación muy cercana con la actriz.

En ese sentido, Rosenfeld reveló que Beatriz, que sabría que enfrentaba una enfermedad terminal, le dejó dos videos con varias instrucciones. "Me despedí de Beatriz dos días antes de que falleciera. Me fui tranquila de viaje por una semana porque el oncólogo me había dicho que su corazón estaba muy fuerte. Pensé que volvía y la veía. Esa última vez le dije que la Corte Suprema había dicho que Noelia, como mayor de edad, tenía que asumir su representación por ella misma. Ahora puede defender sus derechos. Además, nadie quiere imaginar su muerte, pero ella me dejó videos con instrucciones personales sobre sus hijas", expresó en Hay que Ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas.

"Las niñas se van a quedar en su casa, por deseo de Beatriz, pero hablan con Ferriols y lo ven todos los días. Y yo le tomo examen, digamos. De todas maneras, no están solas. Viven con Blanca, una señora que trabaja en la casa y estuvo siempre al pie del cañón. Los fines de semana se van con el padre, que es el tutor. Él siempre cubrió la educación y la prepaga. Hace un par de meses acordamos la cuota alimentaria", contó sobre la actualidad de Bettina y Noelia, las hijas que Salomón adoptó junto al cirujano.

Hace unos días, Rosenfeld había explicado en qué estado estaba el juicio: "Estamos ante la Corte Suprema, que tiene la decisión final. De la resolución que saque vamos a poder saber si de alguna manera se equilibra económicamente el daño que se ocasionó. Ahora es la Corte la que tiene que definir un número resarcitorio para poder recomponer a sus hijas”.

