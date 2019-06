El acuerdo secreto que Jorge Rial negoció con Beatriz Salomón

La muerte de Beatriz Salomón generó mucho dolor pero además volvió a poner sobre el tapete el escandaloso y millonario juicio que la actriz tenía contra el programa Punto Doc, por la cámara oculta que en 2004 le había realizado el programa Punto Doc a Alberto Ferriols, su ex marido.

El conductor de Intrusos fue una de los blancos predilectos de toda la bronca que se descargó en las redes sociales, por lo que hizo una fuerte defensa en el programa de América, recordando lo ocurrido, y revelando que él había intentado que Salomón y América llegaran a un acuerdo.

“Fui el único que logró que el canal se siente a negociar y hacer una reunión con ella, Ana Rosenfeld, los abogados del canal y yo. Ahí le dije que no podía ser que esté ‘prohibida’ en América, que tenía que volver a laburar. Se le hizo una oferta adelante mío, una suma importante cuando no tenía laburo y no recibía un peso de ningún lado. Creo que era cincuenta mil dólares, allá por el 2005, pero algo pasó en el medio, volvió a la reunión y dijo que no iba a haber acuerdo”, reveló el conductor de Intrusos, y agregó: “Fui el único que quiso sacarla del quilombo con América pero lamentablemente no se llegó a un acuerdo. Siempre nos hizo responsables a nosotros, puteaba en algún programa, pero no en los juicios. Ella sabía que nosotros no hicimos la cámara y lo que pasó en Intrusos fue con su consentimiento”.

Ahora, Ana Rosenfeld, que fue la abogada de Beatriz, confirmó las palabras del periodista. "Es cierto que Rial abogó por reuniones en América, fuimos a dos o tres reuniones, no se pudo concretar porque Beatriz no aceptaba lo que le ofrecían, así que el juicio siguió su curso", contó la letrada en el programa radial Por Si Las Moscas. "Sí es cierto que Rial le abrió las puertas a Beatriz, no solo con los abogados de América, sino con los directivos del canal".

"Ella estaba enojada con todo lo que había pasado. Ella nunca llegó a entender el por qué de las cámaras ocultas. La vida de Alberto Ferriols era en sus cuatro paredes, nadie tenía derecho a hacer esto. Yo no sé si ella estaba esperando unas disculpas, ella estaba esperando que se haga justicia y nada llegó a tiempo", sentenció.

Fuente: Exitoína