Alberto Ferriols, el ex marido de Beatriz Salomón, que falleció el sábado 15 de junio tras una larga lucha contra el cáncer de colon, finalmente rompió el silencio a través de un contundente mensaje con el que demostró que está aferrado al cariño de sus hijas.

El prestigioso médico fue el protagonista de la polémica cámara oculta realizada por Punto Doc en el año 2004 en donde se expuso cómo arreglaba encuentros sexuales con chicas trans a cambio de cirugías estéticas. Tras presenciar ese video al aire en Intrusos, él y la vedette se terminarían divorciando.

Tras más de una semana de hermetismo y sufrir en silencio, el cirujano publicó en su Facebook una foto en donde está abrazado a Noelia y Bettina, las dos hijas que adoptó con Beatriz, y agradeció a quienes se comunicaron con ellas para desearles fuerzas.

“Gracias a todas aquellas personas que le brindan amor y cariño a mis hijas en este momento. Les hacen mucho bien. El resto de los comentarios me los reservo por el momento”, escribió Ferriols en su publicación, dando a entender que no quiere entrar en ningún tipo de escándalo o cruce.

Más allá del repudio que se generó en las redes hacia Daniel Tognetti y Miriam Lewin (conductores de Punto Doc), Mario Pergolini (productor del ciclo), y Jorge Rial y Luis Ventura (encargados de Intrusos), el doctor también fue uno de los apuntados por haberle sido infiel a su esposa.

Cuando Rial hizo su descargo en su programa, criticó al cirujano. “Cuando se separaron, Ferriols se puso en la posición de no pasarle guita a Salomón (…) A mí no me mezclen en la mierda, quien tiene que dar respuesta es el señor Ferriols a sus hijas, nosotros no tuvimos nada que ver”, explicó el periodista en referencia al escándalo.

Por otro lado, Ventura aseguró que el ex esposo de la actriz recibió una millonaria cifra tras ganar una serie de conflictos judiciales. “Él hizo juicios y los ganó. Casi 70.000.000 de pesos al cambio de hoy cobró en indemnizaciones, con el patrocinio del doctor Martín Francolino, quien no me deja mentir. Y los embolsó sin contemplar ningún dinero para ella”, indicó el presidente de APTRA.

Una de las últimas apariciones mediáticas del cirujano había sido en el año 2014, cuando dialogó con la revista Semanario y presentó a una novia 32 años más joven que él.

Fuente: Exitoína