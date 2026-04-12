Así fue la vuelta de La Peña de Morfi a Telefe con la conducción de Carina Zampini y Diego Leuco
El programa de Telefe comenzó oficialmente su décima temporada con muchas risas y a pura música junto a invitados de primer nivel.
La espera terminó para los fanáticos y La Peña de Morfi finalmente estrenó su décima temporada junto a Diego Leuco y la esperada vuelta de Carina Zampini. El ciclo creado por Gerardo Rozín volvió con todo para festejar sus 10 años en la pantalla.
Como era de esperarse y tras la presentación oficial, los instrumentos comenzaron a sonar en el estudio de Telefe para dar paso a un número musical impresionante. Allí estuvieron presentes el Chaqueño Palavecino, Destino San Javier, Ángela Leiva, Ariel Pucheta junto a Ráfaga y Alejandro Lerner.
En cuanto al equipo, Santiago Georgini y Felicitas Pizarro se encargarán de la cocina; Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Móttola formarán parte del humor del programa y quien se sumó fue el Turco Husaín, querido participante de MasterChef, quien llevará adelante el área deportiva.
Así fue el inicio de La Peña de Morfi en Telefe
"¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más... 10 años de La Peña de Morfi", expresó Diego Leuco en la presentación y posteriormente le dio paso a Carina Zampini, quien vuelve de forma oficial a formar parte del programa.
¡Qué lindo estar acá y qué lindo equipazo que tenemos! Qué lindo estar con todos ustedes de vuelta", comenzó diciendo. Luego y de forma eufórica agregó: "Estamos de festejo, hoy tiramos la casa de la música por la ventana y festejamos como nos gusta, entre amigos".