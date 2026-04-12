El programa de Telefe comenzó oficialmente su décima temporada con muchas risas y a pura música junto a invitados de primer nivel.

Carina Zampini volvió con todo a La Peña junto a Diego Leuco.

La espera terminó para los fanáticos y La Peña de Morfi finalmente estrenó su décima temporada junto a Diego Leuco y la esperada vuelta de Carina Zampini. El ciclo creado por Gerardo Rozín volvió con todo para festejar sus 10 años en la pantalla.

Como era de esperarse y tras la presentación oficial, los instrumentos comenzaron a sonar en el estudio de Telefe para dar paso a un número musical impresionante. Allí estuvieron presentes el Chaqueño Palavecino, Destino San Javier, Ángela Leiva, Ariel Pucheta junto a Ráfaga y Alejandro Lerner.

En cuanto al equipo, Santiago Georgini y Felicitas Pizarro se encargarán de la cocina; Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Móttola formarán parte del humor del programa y quien se sumó fue el Turco Husaín, querido participante de MasterChef, quien llevará adelante el área deportiva.

Así fue el inicio de La Peña de Morfi en Telefe Así fue la vuelta de La Peña de Morfi a Telefe con la conducción de Carina Zampini y Diego Leuco "¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más... 10 años de La Peña de Morfi", expresó Diego Leuco en la presentación y posteriormente le dio paso a Carina Zampini, quien vuelve de forma oficial a formar parte del programa.