Así es la gran mansión de Julio Iglesias en Punta Cana que sus exempleadas catalogan como "casita del terror"

En detalle, te mostramos cómo es por dentro y por fuera la gran mansión de Julio Iglesias donde habría atacado sexualmente a sus empleadas.

El paraíso de Punta Cana se encuentra conmocionado tras la filtración de una investigación periodística que posiciona a la mítica residencia de Julio Iglesias en el centro de un escándalo internacional. Lo que históricamente fue descrito como un refugio de ensueño y exclusividad, hoy es señalado como escenario de presuntos abusos y acoso sexual contra antiguas trabajadoras del artista.

julio iglesias 2 Julio Iglesias en la mira: revelan escalofriantes testimonios de exempleadas en República Dominicana DPA Según revelaron eldiario.es y Univisión, las propiedades del cantante en República Dominicana, España y Bahamas habrían sido el contexto de situaciones traumáticas que rompen con la imagen idílica del baladista más exitoso de la historia.

El bunker de Julio Iglesias que hoy es denunciado como escenario de abusos La fastuosa propiedad, compuesta por diversos bungalós y protegida por una vegetación selvática, fue durante décadas el orgullo del intérprete de Quijote. Con un acceso estrictamente restringido, la villa cuenta con estudios de grabación y salones donde Iglesias solía recibir a la prensa y a celebridades mundiales.

julio iglesias casa (2) La mansión de Julio Iglesias en Punta Cana, señalada ahora como escenario de supuestos abusos sexuales. WEB Sin embargo, el testimonio de una de las afectadas desmorona la fachada de hospitalidad y sofisticación del lugar. Con un relato crudo, la mujer fue tajante sobre el ambiente que se vivía en la mansión dominicana: "hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible".

julio iglesias casa (1) El ingreso a la propiedad del artista está custodiado por estrictos protocolos de seguridad y vegetación densa. WEB El vínculo de Julio Iglesias con Punta Cana nació gracias a su amistad con el diseñador Óscar de la Renta y fue tan fuerte que el cantante obtuvo la nacionalidad dominicana hace años. Siempre se mostró agradecido con la isla, llegando a declarar: "Pude haber vivido en cualquier país del mundo, pero elegí este por todo el amor que siempre me han dado".