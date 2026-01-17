Presenta:

Así es la gran mansión de Julio Iglesias en Punta Cana que sus exempleadas catalogan como "casita del terror"

En detalle, te mostramos cómo es por dentro y por fuera la gran mansión de Julio Iglesias donde habría atacado sexualmente a sus empleadas.

Antonella Ramírez

Las imágenes del terrorífico bunker de Julio Iglesias. / Instagram

El paraíso de Punta Cana se encuentra conmocionado tras la filtración de una investigación periodística que posiciona a la mítica residencia de Julio Iglesias en el centro de un escándalo internacional. Lo que históricamente fue descrito como un refugio de ensueño y exclusividad, hoy es señalado como escenario de presuntos abusos y acoso sexual contra antiguas trabajadoras del artista.

Julio Iglesias en la mira: revelan escalofriantes testimonios de exempleadas en República Dominicana

Según revelaron eldiario.es y Univisión, las propiedades del cantante en República Dominicana, España y Bahamas habrían sido el contexto de situaciones traumáticas que rompen con la imagen idílica del baladista más exitoso de la historia.

El bunker de Julio Iglesias que hoy es denunciado como escenario de abusos

La fastuosa propiedad, compuesta por diversos bungalós y protegida por una vegetación selvática, fue durante décadas el orgullo del intérprete de Quijote. Con un acceso estrictamente restringido, la villa cuenta con estudios de grabación y salones donde Iglesias solía recibir a la prensa y a celebridades mundiales.

La mansión de Julio Iglesias en Punta Cana, señalada ahora como escenario de supuestos abusos sexuales.

Sin embargo, el testimonio de una de las afectadas desmorona la fachada de hospitalidad y sofisticación del lugar. Con un relato crudo, la mujer fue tajante sobre el ambiente que se vivía en la mansión dominicana: "hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible".

El ingreso a la propiedad del artista está custodiado por estrictos protocolos de seguridad y vegetación densa.

El vínculo de Julio Iglesias con Punta Cana nació gracias a su amistad con el diseñador Óscar de la Renta y fue tan fuerte que el cantante obtuvo la nacionalidad dominicana hace años. Siempre se mostró agradecido con la isla, llegando a declarar: "Pude haber vivido en cualquier país del mundo, pero elegí este por todo el amor que siempre me han dado".

Una investigación periodística internacional sacó a la luz testimonios de exempleadas que denuncian acoso y agresiones.

Esta gran mansión cuenta con 450 hectáreas dentro de una zona muy exclusiva llamada Los Corales y fusiona de manera perfecta las culturas antillana, balinesa y española. Dentro cuenta con siete dormitorios, ocho baños y está dividido en varios bungalows en donde no falta la piscina central y la vegetación sumamente frondosa.

