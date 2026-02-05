Artistas y periodistas se subieron a los karting en la original "Carrera del verano"

En una propuesta que combinó entretenimiento, deporte y el ya clásico asado de Pardo Producciones , este jueves se llevó a cabo en el complejo ProRacing , sobre la autopista Córdoba – Villa Carlos Paz , “La carrera del verano” , un encuentro de karting que reunió a artistas de la cartelera teatral y a periodistas que cubren la temporada de verano.

El evento fue pensado como un agasajo especial para la comunidad artística y periodística , una tradición que se repite cada año, pero que en esta edición sumó el atractivo del desafío en la pista, generando un clima distendido, de camaradería y diversión, lejos de las luces del escenario.

Entre los participantes se destacaron figuras del humor y el espectáculo como Miguel Martín , el reconocido humorista tucumano conocido como el Oficial Gordillo, quien fue uno de los ganadores de la jornada, compartiendo el podio con el periodista Lanchita Bissio , en una competencia donde no faltaron risas, adrenalina y espíritu deportivo.

Según se informó, participaron integrantes del elenco de “Qué Cacho de Show” , encabezado por Cacho Buenaventura, del espectáculo “Choreando al futuro” del Oficial Gordillo, el grupo K-Pop , además de numerosos trabajadores de prensa. “Fue una juntada divertida, un desafío de correr en karting donde artistas y periodistas compartieron la pista”, destacaron desde la organización.

Entre los periodistas que dijeron presente estuvieron Diego Bouvet (Canal 9) , Pablo Layus (América) , además de equipos periodísticos de distintos medios que cubren la temporada en Villa Carlos Paz.

El anfitrión de la jornada fue el productor Miguel Pardo, quien también se sumó a la competencia y compartió la experiencia con los invitados.

carrera del verano (2)

La actividad incluyó, además de la carrera, un asado compartido a cargo del reconocido chef gastronómico Lucho Petri, que terminó de sellar una tarde de encuentro y buena energía. “No se trató de competir ferozmente, sino de encontrarnos, divertirnos y pasarla bien”, sintetizaron desde la organización.

De esta manera, La carrera del verano se consolidó como una propuesta original dentro de la temporada de Villa Carlos Paz, apostando al humor, al encuentro y a la camaradería entre artistas y periodistas, esta vez con cascos puestos y acelerador a fondo.