Aníbal Pachano liquidó a Pablo Echarri ante la idea de que el actor se lance a la política: "No me lo..."

Tras el paso de Echarri por el programa de Juana Viale, el coreógrafo reaccionó con dureza ante la posible carrera política del actor.

El enfrentamiento entre Aníbal Pachano y Pablo Echarri suma un nuevo capítulo, aunque se trata de una disputa que arrastra antecedentes desde hace varios años y que ya tuvo exposiciones públicas en distintos medios.

El origen del conflicto se remonta a los reclamos que Pachano realizó por presuntos incumplimientos de pago por parte de SAGAI, entidad que por entonces estaba presidida por Echarri. En ese momento, el actor salió a responder a través de redes sociales, donde difundió documentación con el objetivo de desmentir las acusaciones.

Pablo Echarri - Portada El actor estuvo en el programa de Juana hace pocos días. Fotos: captura de video / El Trece. La polémica volvió a instalarse tras la reciente participación de Echarri en el programa de Juana Viale, donde se refirió a su carrera, su menor presencia en la ficción y su involucramiento en cuestiones políticas.

En ese contexto, el pasado domingo 29 de marzo, Pachano fue entrevistado vía Zoom en Intensos. Durante la charla, la periodista Luciana Elbusto le consultó por los dichos del actor y la posibilidad de que se inserte en la política.

portada anibal pachano El coreógrafo fue lapidario al ser consultado por el futuro político de Echarri. La respuesta del coreógrafo fue contundente: "No importa, dejalo. No me lo traigas que tengo un buen domingo. No me lo traigas. Me chupa un huevo. Esa es la contestación. No me interesa nada de ese señor. Ya está".