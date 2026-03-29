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Pablo Echarri

Pablo Echarri realizó una fuerte confesión que tuvo a la política como tema principal: "Podría llegar a..."

El actor fue uno de los invitados al programa de la nieta de Mirtha Legrand y sorprendió con sus declaraciones.

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Pablo fue uno de los invitados al programa de Juana Viale.&nbsp;

Pablo fue uno de los invitados al programa de Juana Viale. 

Fotos: captura de video / El Trece.

Juana Viale realizó un espectacular programa el domingo 29 de marzo con invitados de primer nivel como Pablo Echarri, Nora Cárpena, Diego Frenkel, Carla Conte y el humorista Juampi González. En un momento del ciclo, la nieta de Mirtha le preguntó por la política a Echarri y él fue contundente.

El artista comenzó hablando sobre la nueva obra de teatro que protagoniza, llamada Maldita Felicidad, junto a Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo: "Estoy contento de tener el teatro como espacio de desarrollo artístico y de sostén económico, es lo único que tenemos porque lo audiovisual en Argentina está derrumbado".

En otra parte de la charla, Juana fue tajante y le consultó de forma directa: "¿Si no hubieses sido actor, hubieses sido político?", en ese instante Pablo Echarri se sinceró y sorprendió a todos con la respuesta que le dio a la conductora de El Trece.

La revelación de Pablo Echarri en el programa de Juana Viale

Pablo Echarri realizó una fuerte revelación que tuvo a la política como tema principal: "Podría llegar a..."

"Yo pienso al revés, podría llegar a ser político... Mi camino de actor me abrió puertas para todo", sostuvo. Luego agregó que "a la vez me abrió puertas para poder despuntar el deseo de la política a través de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes)".

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Pablo Echarri se sinceró en el programa de Juana Viale.

Pablo Echarri se sinceró en el programa de Juana Viale.

Respecto a su rol en SAGAI, Echarri dejó en claro que "me siento muy feliz cuando podemos ayudar a un compañero o una compañera que lo necesita". Juana también elogió el trabajo de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes y sostuvo que "es realmente espectacular".

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