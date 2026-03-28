"Nos sacaron todo": el feroz ataque de Pablo Echarri contra el modelo libertario de Javier Milei y en defensa del arte nacional

El actor rompió el silencio tras el estreno de su nueva obra y denunció indirectamente un plan para hacer desaparecer la producción nacional.

Echarri apuntó contra la gestión libertaria y el actual manejo del INCAA en una entrevista explosiva. / Archivo Mdz TV América TV

Pablo Echarri no se guarda nada y el hecho de decir todo lo que piensa sobre la realidad del país ya es un hecho. El actor, que acaba de estrenar Maldita felicidad en el Teatro Metropolitan junto a su histórica compañera Paola Krum, aprovechó un mano a mano con Planeta Urbano para lanzar un fuerte descargo contra la realidad de la industria audiovisual argentina.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g6lqn0y6ro Pablo Echarri denunció un "plan de exterminio" contra la producción de ficción nacional en la TV de aire. Tomás Cuesta / Getty Totalmente sin filtros, el galán puso el grito en el cielo por la desaparición de la ficción en la TV abierta y apuntó directamente contra la gestión libertaria actual de Javier Milei, calificando la situación actual como una "pesadilla" que busca el exterminio de la cultura nacional.

El análisis letal de Echarri al modelo de Javier Milei y su manejo del audiovisual Para el actor, la excusa de que el público ya no consume telenovelas es una falacia diseñada para justificar el ajuste. “La gente no ve lo que no se muestra, lo que no hay. Esa es la realidad”, disparó con dureza.

Pablo Echarri El galán analizó la crisis del sector audiovisual y la comparó con los modelos de éxito de Brasil y Turquía. Foto: captura pantalla C5N Según su visión, la gran caída comenzó en 2016 con el endeudamiento externo y se profundizó con una inflación descontrolada que dejó al país fuera del radar de las inversiones internacionales. En la mira de Echarri, la falta de políticas de impulso audiovisual, como las que tienen Corea del Sur o Brasil, sentenció a muerte a la pantalla chica local frente al avance de las plataformas.

El punto más álgido del descargo llegó al hablar de la actual conducción del Instituto de Cine. Echarri no tuvo piedad con el modelo de gestión actual: “Se ha cooptado el Instituto Nacional del Cine por un modelo libertario que se ha puesto a su mínima expresión... lo que se busca es reducirlo”.