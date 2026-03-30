Las participantes protagonizaron un tenso cruce en la casa más famosa del país y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Andrea del Boca es, sin lugar a dudas, la máxima figura que ingresó a la edición dorada de Gran Hermano. Luego de volver a la casa tras ser llevada a un hospital por estudios médicos, la actriz protagonizó un tenso cruce con Solange, exparticipante del reality en el año 2011.

Todo comenzó cuando Solange se encontraba hablando sobre la compra en el supermercado y, al percatarse de que Andrea se encontraba cerca, lanzó una frase que enojó a la artista: "Andá a dormir Andrea, que te va a hacer bien". En ese instante la actriz volvió y allí comenzó una discusión muy acalorada frente al resto de los jugadores.

"Siempre me estás atacando, Andrea... No podés porque sos vegetariana, qué tiene si soy vegetariana, no tiene nada que ver", expresó Solange en un fuerte cara a cara con su compañera. Luego de esto, Del Boca acusó de no revisar bien la elaboración de un helado al que le encontraron un pelo y eso hizo estallar todo.

El picante cruce entre Andrea del Boca y Solange en Gran Hermano Andrea del Boca y Solange discutieron a los gritos en Gran Hermano: el fuerte momento "Qué tiene que ver con que sea vegetariana y no pueda ir al super, cuál es tu problema conmigo", expresó y sostuvo que Andrea del Boca se encuentra actuando en Gran Hermano: "Andá a actuar un personaje de 'Ay, soy de Recoleta y de Pilar'... una vergüenza".

Gran Hermano Andrea del Boca y Solange se sacaron chispas en Gran Hermano. Foto: captura de video / Telefe. En otra parte, Andrea del Boca le habló directamente al público frente a una cámara y lanzó una durísima frase: "Por favor, pónganlos en su lugar. A Ustedes los están subestimando. No solamente a mí, que hace 57 años que trabajo y que estoy muy orgullosa de hacer telenovelas, sino también a ustedes, que son los que las ven".