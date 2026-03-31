Analía Franchín fue criticada por su polémico análisis tras el caso del alumno que mató a un compañero en Santa Fe: "Vieja pelot..."

Durante el debate en A la Barbarossa por el crimen que conmociona a todo el país, la panelista dio su opinión y provocó una ola de críticas en X.

Analía Franchín fue repudiada en las redes sociales por su opinión sobre el caso del alumno que murió en Santa Fe.

Un fuerte rechazo en redes sociales se desató luego de las declaraciones de Analía Franchín en A la Barbarossa, donde se refirió al tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, que terminó con la muerte de un alumno de 13 años mientras izaba la bandera.

En medio del debate, la panelista intentó vincular lo sucedido con el uso de contenidos digitales entre adolescentes. En ese contexto, la periodista sostuvo: "Nosotros les estamos dando el permiso para que usen las redes sociales".

A la Barbarossa caso Santa Fe Analía Franchín apuntó contra el uso de juegos en adolescentes. Captura de pantalla Youtube Telefe. Sin embargo. el momento más polémico de su intervención llegaría instantes después. "El 90% de los adolescentes juegan al GTA", afirmó Franchín, al tiempo que describió el videojuego como uno en el que "se trata de matar gente" y "violar mujeres". La comunicadora también señaló que muchos menores logran acceder falseando su edad.

Sobre el final de su análisis, Analía Franchín puso el foco en la responsabilidad adulta y apuntó contra el rol de las familias en este tipo de situaciones: "No le echemos la culpa a las redes sociales, ni a Facebook ni a Instagram ni nada. Los padres somos los principales culpables de todo lo que está sucediendo. Los padres".