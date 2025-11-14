Adiós a CNN Radio: anuncian el último día al aire y revelan qué emisora ocupará su lugar

CNN Radio se despide de la AM 950 en medio de la reestructuración de Warner Bros. Discovery. En la nota, los detalles.

Después de casi siete años al aire, CNN Radio se prepara para cerrar su ciclo en la AM 950. La salida se enmarca en la profunda reestructuración global que atraviesa Warner Bros. Discovery y marca el traspaso definitivo de la operación a Argentinos Media, el socio local del proyecto.

La operación quedará en manos del grupo encabezado por Marcelo González, dueño de WAM Entertainment, junto con la familia Brito, vinculada a Banco Macro. La emisora abandonará la marca CNN y, a partir de 2026, volverá a identificarse como Radio Belgrano, con una renovación total de su propuesta.

CNN Radio Argentina La emisora será relanzada como Radio Belgrano. Radios Argentinas. Según trascendió en el entorno de los socios locales, la programación actual finalizará el viernes 19 de diciembre, considerado "el último día" antes del cierre. Desde entonces y hasta el relanzamiento previsto para enero o febrero, la señal solo emitirá música e información, mientras se define la nueva grilla que conservará algunas figuras y sumará programas.

El proyecto apunta a un modelo multiplataforma con fuerte presencia digital. "Habrá tres ejes: radio, streaming y redes sociales. El plan es tener un canal de YouTube en vivo las 24 horas desde los estudios de WAM, donde ya se producen contenidos para televisión", explicó una fuente involucrada en el rediseño.