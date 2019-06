Julieta Díaz destrozó a Juan Darthés

Luego de que Romina Gaetani revelara que "la pasó mal" con Juan Darthés, Julieta Díaz brindó declaraciones sobre su excompañero de Soy Gitano en 2004.

"No me sorprende que aparezcan otros casos porque antes de Thelma venían otros casos. No me sorprende. La verdad es que es una pena que sigan apareciendo casos, pero no me sorprende. No", afirmó en Pamela a la Tarde.

"El tema es que la Justicia deje de ser patriarcal y realmente defienda y escuche a alguien que habla de un abuso", continuó.

Luego, la protagonista de No soy tu mami manifestó sobre la denuncia de Thelma Fardín en contra del actor por violación: "La Justicia tiene que hacerse cargo de esto. Tanto acá como en Nicaragua se tiene que seguir con el caso. Nosotras como Actrices Argentinas vamos a apoyar siempre a Thelma y estamos con ella, defendiéndola y que se haga Justicia".

"Prefiero no opinar tanto. La colectiva tendrá su opinión, nosotras en general no opinamos solas y nos abocamos a la Justicia. Nosotras acompañamos a Thelma y después que la Justicia se haga cargo de la situación en la que se encuentra Thelma y si esta persona está infringiendo o no la Ley", concluyó.

