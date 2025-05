Yanina Latorre no para y esta vez le tiró con todo a Marcela Feudale: "Sos una conch*"

Yanina Latorre es una bomba a punto de explotar cada día y esta vez lo hizo contra Marcela Feudale; de esta manera, comenzó una guerra silenciosa en las internas de LAM y entre dos colegas que no se habían cruzado hasta el momento. Si el combate verbal sigue con la misma potencia, podría llegar a la agresión física y todos aquellos cercanos a ellas se preocupan a un nivel impensado.

Qué pasó entre Latorre y Feudale

En medio de un combate de opiniones entre las hermanas Maradona y Yanina Latorre, se trató el tema durante uno de los últimos programas de Bondi Live, el stream de Ángel De Brito. Fue en ese momento donde Marcela Feudale no se guardó su opinión sobre los dichos de su colega y a ella no le cayeron para nada bien los comentarios.

Yanina Latorre apuntó contra Feudale. / Foto: Captura America Tv

Durante el programa Sálvese quien pueda, Latorre dio a conocer lo que se habló en Bondi y se sorprendió en vivo con los dichos de Feudale, quien habló sin parar de Diego Latorre y su pasado amoroso. “Diego Latorre era muy famoso porque había salido con Zulemita Menem (...) “Yo no sé nada de fútbol, pero él fue novio de Zulemita y por eso lo conocía”, comentó La Enana.

Con los ojos abiertos totalmente y mucho enojo en su mirada, Yanina Latorre pidió a la producción que detuviera el video para hablar al respecto y atacó a su compañera de LAM sin pensarlo dos veces. “Sos jodida, enana. ¡Cómo te gusta subestimar a mi marido, vos que después llorás porque mi locutora hizo un chiste en una cena!”, la increpó.

Como si esto fuera poco, no paró su ataque verbal haciendo alusión a los comentarios sobre su esposo y su carrera: “¿Decís que a Diego Latorre lo conociste por Zulemita Menem? Sos una conch…, enana. Ahora me cae todo. Yo no había visto esto. O sea, subestimar la carrera de mi marido te grafica como persona, y me chupa un huevo ahora sentarme en LAM. Por eso nunca saliste de reidora de Tinelli”.

Antes de terminar, Yanina Latorre no dejó pasar un comentario sumamente violento que Feudale dijo al aire refiriéndose a que le daría "un sopapo" a quien hable de su padre: “Sos violenta, enana, además de todo. Peroncha y violenta. No sé qué momento tenso viviste, porque yo solamente le contesté a Dalma por su llamado. Nada más. Vos no tenés por qué involucrarte”.