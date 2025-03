Marcela Feudale contó detalles de su relación con Marcelo Tinelli, tras años de trabajo juntos: "No somos..."

A pesar del tierno momento de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino que resonó en las redes sociales, lo cierto es que el histórico conductor no atraviesa su mejor momento. Entre los rumores de la crisis con Milett Figueroa y la incertidumbre acerca de su futuro en la televisión, el empresario y periodista argentino se alejó de las cámaras. Después de que Marcelo Tinelli confesara una pérdida en su familia, Marcela Feudale salió adelante y habló de la relación con su colega.

Antes de ser panelista de "LAM" y pelearse con Yanina Latorre, Marcela Feudale creció junto al "cabezón" como una de sus humoristas en "Videomatch" y, más adelante, "Showmatch". Entre los rumores de su posible candidatura para el peronismo, Feudale charló con Doble Mérito sobre su carrera, sus opiniones políticas y su relación con Marcelo Tinelli tras décadas de trabajo juntos.

Marcela Feudale habló del mal momento de Marcelo Tinelli

"No somos amigos", reconoció Marcela Feudale sobre Marcelo Tinelli. Y siguió: "Nos tenemos un profundo cariño y respeto. Yo cada tanto le tiro algún mensaje. Él me lo responde, lo sigo... pero no formo parte de su vida personal. Cada tanto hablo, le escribo una pregunta, '¿cómo estás, te sentís bien?'. Cuando le dicen algo, que lo atacan ferozmente y no se entiende por qué. Nos une una linda relación, no de amistad profunda".

La periodista también reflexionó sobre las críticas que le llueven a Marcelo Tinelli por parte del público que lo supo amar: "Me parece que es un poco los ciclos de todo. Todo lo que él fue para la historia de la televisión no se lo quita nadie ya". Para Feudale, la fama de Tinelli y su familia hoy les pasa factura: "Hay como un ascenso y una posterior caída, que es abrupta, terrorífica. No se le perdona absolutamente nada", cerró.

Los escándalos de los hijos de Marcelo Tinelli

La fama de Marcelo Tinelli también lanzó al estrellato a sus cinco hijos, quienes hoy en día enfrentan el mismo escrutinio que su famoso padre. Un mes atrás, la separación de Cande Tinelli tras casi un año de casada con Coti Sorokin se apoderó de la agenda. La modelo fue asediada para ventilar el motivo detrás de la crisis, que ella explicó en diálogo con Fabián Paz: "Dejé todo por él y me olvidé de mí. Pero nada es suficiente a veces".

Marcelo Tinelli y sus hijos, en el ojo de la tormenta. Foto: Instagram @marcelotinelli

Asimismo, el accidente automovilístico de Francisco Tinelli en Punta del Este también llegó a los portales y noticieros. El hijo más evasivo del exitoso conductor fue detenido después de huir de un control de alcoholemia, y se habló de su posible arresto por el crimen. La curiosidad alrededor del caso fue tal que el mismo Marcelo Tinelli habló del accidente de su hijo, asegurando para "Puro show" que Francisco está "ileso" y él desconocía cualquier crimen.