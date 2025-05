Viviana Canosa volvió sobre su denuncia y aseguró que recibió impactantes testimonios de víctimas

Tras un par de semanas de silencio mediático respecto a su denuncia, Viviana Canosa retomó el tema en su programa de televisión, y sorprendió al revelar detalles de una serie de testimonios que asegura haber recibido de víctimas de distintos casos de abuso.

"Yo les doy mi palabra de honor que no me metería en esto si no sé que puedo hacer una denuncia que pueda llegar a buen puerto. Después por supuesto la Justicia va a decidir, pero no embarren, no enchastren, no me inventen, no me digan estupideces, porque yo estoy dejando mucho de mí", remarcó la conductora desde su ciclo Viviana en vivo (El Trece).

Luego Canosa continuó respecto a su denuncia y otros casos: "Es impresionante la cantidad de gente abusada, que ya sus causas prescribieron, y otras personas que no. No quiero decir muchas cosas, pero es impresionante cómo muchas cosas conducen hacia los mismos lugares, y la verdad que no es joda. Ustedes no saben lo que es la carga emocional de escuchar testimonios de mujeres que fueron abusadas, mujeres que fueron maltratadas, que fueron violadas. Todos los días voy escuchando testimonios y también soy muy pesados para mí. Yo también tengo una vida y necesito paz y tranquilidad".

Viviana Canosa reveló que escuchó espeluznantes testimonios de abuso

Si bien tanto Viviana Canosa como su abogado, Juan Manuel Dragani, aclararon que la denuncia sigue bajo secreto de sumario, por lo cual hay testimonios de víctimas que ambos desconocen completamanete, la periodista contó que recibe personalmente varios mensajes con casos de abuso, y que ella no sólo escucha a las víctimas, sino que también se encarga de "contenerlas".

"Yo vengo de noches sin dormir, vengo de fines de semana de trabajar y juntarme con víctimas, y a los que tienen miedo les digo 'no se asusten, vayan con identidad reservada'... Y aparte me encuentro con gente en lugares que si mi mamá se entera se desmaya, o sea me encuentro en lugares que son antros", puntualizó Viviana Canosa sobre la investigación personal que está haciendo por su denuncia.