La impactante información que se reveló sobre el escándalo de Diego Brancatelli y su supuesta amante: "Un día, su esposa..."

Uno de los temas que más repercusión ha tenido esta semana es el de los polémicos chats entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto, su supuesta amante. En aquellas conversaciones, que se volvieron virales en las redes sociales, el periodista le recuerda a la comunicadora los encuentros íntimos que han tenido y planean su próximo encuentro.

En Intrusos, abordaron este tema y Rodrigo Lussich, conductor del programa, reveló un impactante dato sobre la figura de C5N.

Las conversaciones entre los periodistas salieron a la luz el pasado lunes.

Primero, Karina Iavícoli contó: "Hay gente en el canal que dice que esta relación tendría entre diez y catorce años. Yo no sé cuál es la verdad, estoy contando lo que me dijeron, y también me informaron que habría salido con una hermana de Victoria Vannucci. Es decir, que si es verdad, no habría sido sólo lo de Luciana".

En tanto que, frente a estas declaraciones, Lussich acotó: "Esas mismas fuentes dicen que, en su momento, la esposa de Brancatelli le habría perdonado una infidelidad. Un día su mujer lo habría ido a buscar a la radio, porque no había ido a dormir y, presuntamente, habría estado con alguien en un hotel y se quedó dormido".

Según Rodrigo Lussich, Cecilia Insinga ya habría perdonado una infidelidad de Brancatelli.

"A mí lo que me llama la atención es que ella no quiso hacer el tema en el momento, como que dejó que pasara para que explote... esto a mí me da un poco de desconfianza", opinó Iavícoli.