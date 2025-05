"Quedó lacio": se reveló la fuerte e hiriente frase que le dijo Laurita Fernández a Claudio Brusca para terminar la relación

Desde hace algunas semanas se han conocido varias separaciones de famosos. Y ahora, hubo una nueva ruptura en el mundo del espectáculo: Laurita Fernández y Claudio Brusca le pusieron punto final a su relación de dos años y medio.

Fue Ángel de Brito quien dio a conocer esta separación en LAM. "Él está retriste, ella está insoportable", contó el conductor del ciclo, mientras leía los mensajes que le llegaban desde la productora Kuarzo, dejando en claro que la ruptura no habría sido en los mejores términos.

La actriz y el Productor Ejecutivo de Medios comenzaron su relación en octubre de 2022.

Mientras que, por otro lado, Pepe Ochoa reveló que fue la actriz quien decidió terminar la relación y, al mismo tiempo, comentó cuál fue la frase que Fernández utilizó para finalizar el noviazgo.

"Ella le dijo: 'Quiero estar sola, se terminó la relación, se terminó el amor'. Él quedó lacio", informó el panelista, dando por sentado que Brusca quedó totalmente afligido.

Esto fue lo que contaron en LAM sobre la separación de Laurita Fernández y Claudio Brusca

Además, el periodista contó que la separación tomó por sorpresa incluso al entorno de la pareja ya que no hubo señales previas de crisis entre ellos. "Él no se la veía venir. No estaban mal. Simplemente, ella decidió terminar", añadió Pepe.

Ochoa también remarcó que toda esta situación resulta incómoda porque Claudio es el productor ejecutivo de Bienvenidos a ganar, el programa de entretenimientos que conduce Laurita Fernández por El Nueve, por lo cual continuarán viéndose las caras en el estudio. "Trabajan codo a codo. Eso no ayuda en nada", finalizaron en LAM.