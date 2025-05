Nazarena Vélez confesó la dura frase que le dijo su expareja antes del suicidio: "Pude entenderlo"

Nazarena Vélez abrió su corazón en una entrevista que emocionó a todos. A más de una década del fallecimiento de Fabián Rodríguez, su expareja y padre de su hijo Thiago, la actriz habló como pocas veces sobre el duelo que le tocó atravesar y cómo logró encontrar un poco de paz con el paso del tiempo.

Nazarena Vélez sobre Fabián Rodríguez: "Pude entenderlo"

Durante su participación en DDM en el canal América, Nazarena reveló detalles íntimos del impacto que le generó leer el mensaje que Rodríguez le dejó antes de quitarse la vida. En ese correo, una simple frase cambió por completo su forma de procesar el dolor.

Nazarena Vélez junto a Fabián Rodríguez. / Foto: Archivo

“Me puso una frase en esa carta de despedida que en ese instante me hizo entender todo y mirar todo desde el amor. Me puso: ‘Estoy enfermo’. Vos ante una persona enferma no podés hacer nada más que compadecerte, que querer abrazarlo, que decir hizo lo que pudo realmente”, relató con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

Nazarena Vélez dejó en claro que jamás justificaría esa decisión, pero que hoy puede mirarla desde otro lugar. “Hizo lo que pudo. Yo desde ese lugar, desde mi cabeza, con todo lo que me ha pasado en la vida, no lo haría nunca porque tengo hijos, porque la vida es acá, hay que lucharla”, expresó movilizada. Su testimonio dejó en evidencia no solo el dolor sino también el aprendizaje que dejó tras esa dura y cercana pérdida.

La panelista de LAM también habló de su fe, un pilar clave en su camino para sanar: “Yo soy católica, también creo que Dios nos dio la vida y nos la lleva cuando quiere, cuando le parece. Pero, como sabía que estaba enfermo, desde ahí pude entenderlo”.

Además, Vélez hizo una interesante reflexión sobre la salud mental que invita a mirar más allá de lo visible en el día a día: “Fabián era pura vida. Una piensa que una persona depresiva es una persona que te lo demuestra, pero uno cree que alguien está súper y por dentro está rota”.