Nazarena Vélez abrió su corazón con Mirtha Legrand y reveló un secreto oculto: "No estaba bien"

En una noche cargada de anécdotas, risas y algunas confesiones inesperadas, Nazarena Vélez sorprendió a todos en la mesa de Mirtha Legrand al revelar un dato que hasta ahora había mantenido bien guardado. Entre charla y charla, la actriz y panelista contó que en realidad no se casó tres, sino cuatro veces.

La sorpresa de Mirtha Legrand ante la confesión de Nazarena Vélez

Todo empezó cuando Legrand quiso saber cuántas veces había pasado por el altar. “Tres veces, con los padres de mis hijos, y una en Las Vegas que no la cuento porque no estaba bien psicológicamente”, confesó Nazarena con una mezcla de humor y sinceridad. La revelación descolocó a varios de los invitados, y no tardaron en surgir comentarios y bromas al respecto. “Lo de Las Vegas fue una locura, pero de esas que uno hace cuando está medio perdido”, se justificó.

Nazarena Vélez respondiendo a Roberto Moldavsky. / Foto: Captura El Trece

Mientras todos intentaban digerir semejante dato, el humorista Roberto Moldavski le preguntó si recomendaba el casamiento, y la respuesta de Vélez dejó en claro su visión romántica de la vida: “A mí me gusta el amor, y me gusta celebrarlo. Casarte no cambia nada, pero si estás feliz y tenés ganas, ¿por qué no hacerlo?”.

La charla giró entonces hacia la actual relación de Nazarena Vélez con Santiago “el Bocha” Caamaño, con quien se muestra más enamorada que nunca. Nazarena no dudó en decir que lo siente como “el definitivo” y destacó el rol amoroso y presente que él tiene con su hijo Tiago. “Es un gran padre sin ser padre. Me emociona verlo con Tiago, porque ocupa ese lugar con una naturalidad que me conmueve”, confesó visiblemente emocionada.

Ya hacia el cierre del programa, Marcelo De Bellis volvió a mencionar el misterioso casamiento en Las Vegas, y entre bromas todos coincidieron en que fue una historia digna de película. Nazarena lo confirmó: “Fue después de Fabián… una locura hermosa y triste al mismo tiempo”.