Insólito: la sugerente foto de Wanda Nara luego de los rumores de casamiento de Mauro Icardi y la China Suárez

Mauro Icardi recibió una gran sorpresa de parte de la China Suárez. Pero, ¿De qué se trata? Nadie lo sabe, el misterio quedó atrapado en una pequeña bolsa en el centro de una cama de hotel, rodeada de pétalos de rosa. A partir del enigmático regalo, las especulaciones no se detienen. Algunos expresan que se trataría de un embarazo, otros toman la idea de un próximo casamiento informal.

Durante el Diario de Mariana (América TV) se habló de un posible casamiento: "Lo hablaron en Miami, se van a casar. Después harán los trámites correspondientes. Todavía no hay fecha, el lugar está en veremos pero corre en ventaja la casa de los sueños de Wanda".

En la tarde del lunes, el peluquero de Suárez y quien hace un tiempo es visto en escena, Juan Manuel Cativa, publicó una foto de un vestido de novia de Dior, mientras que Eugenia se mostró con un nuevo anillo de pequeños diamantes y color dorado: ¿Casamiento o provocación?

La foto de Eugenia Suárez que despertó fuertes sospechas de matrimonio. Créditos: Archivo MDZ

Luego de todo lo acontecido, Wanda Nara no se quedó callada y habló con LAM ante los rumores de embarazo/casamiento: “Él no contesta y está contenido, simplemente, porque ella lo tiene amenazado. Si habla, lo deja y se va a la mierda, a él se le caga el plan. Todo lo que hace Mauro es para mí. Las canciones, la ropa, los gestos". La empresaria no dudó en expresar sus sentimientos y pensamientos.

En la mañana del martes, la Bad Bitch arrancó su día como siempre, mostrando su cotidianidad mediante las redes sociales, y posterior a la viralización del enigmático anillo de la China Suárez, la mujer no dudó en exponer su bijouterie en una sugerente foto en su auto.

La foto en "story" de Wanda Nara: Créditos: Instagram / @wanda_nara

La guerra continúa y las especulaciones en un triángulo confuso, también. Mientras los personajes analizan sigilosamente el comportamiento mutuamente, resta esperar que acontecerá en el vínculo Icardi - Suárez.