Chocolate por la noticia: la foto con la que Mauro Icardi y la China Suárez anunciaron su compromiso

Se venía anticipando, la idea de compromiso no era ajena en la mente de los protagonistas de esta novela turca: "Lo hablaron en Miami, se van a casar. Después harán los trámites correspondientes. Todavía no hay fecha, el lugar está en veremos pero corre en ventaja la casa de los sueños de Wanda". También, se habló de una boda simbólica, ya que Mauro Icardi legalmente no está divorciado de Wanda Nara.

Luego de la primicia sin confirmar, el peluquero de la China Suárez y quien hace un tiempo es visto en escena, Juan Manuel Cativa, reveló un fuerte detalle en sus redes sociales que causó el revuelo inmediato en estas. ¿La causa?, un vestido que parecía ser de novia. Posterior al suceso, Eugenia subiría una sugerente foto en donde claramente se aprecia un anillo dorado con diamantes incrustados.

La imagen del peluquero de la China. Créditos: Archivo MDZ

La foto que posteó Mauro Icardi y despertó mayores sospechas. Créditos: Archivo MDZ

La tercera señal de supuesta boda la dejó un incógnito video. Lo que parecía ser una simple sorpresa, terminó siendo más con el paso del tiempo. En la grabación se aprecia una habitación de hotel, decorada y llena de pétalos de rosa, y en el centro de la cama matrimonial, una misteriosa bolsa que simulaba contener una caja. Un descubrimiento que despertaría más sospechas.

La imagen de los mil rumores. Créditos: Archivo MDZ

La confirmación definitiva

En la noche del martes, la pareja decidió compartir una foto conjunta, en donde se los visualiza en blanco y negro, entrelazando manos en las caras. Con un sugerente título que describía "te amo" y emojis de corazón y anillo, Icardi y Suárez oficializaron su próximo compromiso. Ambos portan el mismo anillo, visto en Suárez hace tan solo unos días.

Una foto que habla más que mil palabras. Créditos: @mauroicardi

La noticia fue motivo de cientos de comentarios en las redes sociales y los internautas no tardaron en ofrecer sus opiniones: "¿Es un anillo de ilusión, tipo una promesa de esos que se regala la gente cuando es muy joven para casarse? Me lo pregunto porque a los dos los veo con anillo y el de ella no tiene una piedra central", "Cartier y es alianza de compromiso", "O sea, digamos ella le pidió compromiso a él".