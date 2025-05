Las enigmáticas fotos de la China Suárez que gritan casamiento: un vestido blanco y un anillo dorado

El viaje "low cost" de Mauro Icardi y Eugenia Suárez en Miami ha sido motivo de una gran ola de especulaciones y teorías conspirativas. Tras las últimas publicaciones de la actriz y el futbolista, hay dos aristas que resuenan muy fuerte: casamiento o embarazo. Los rumores surgen a partir de una imagen que habla más que mil palabras.

La historia de Mauro Icardi que despertó sospechas. Créditos: Archivo MDZ.

La imagen surge a partir de un video posteado por el futbolista. Su pareja, la China Suárez, lo sorprendió con una velada romántica, llena de globos y pétalos y una caja en el centro de la cama. Dicho detalle despertó la curiosidad de quienes siguen el paso a paso de esta novela turca.

Durante el Diario de Mariana (América TV) se habló de un posible casamiento: "Lo hablaron en Miami, se van a casar. Después harán los trámites correspondientes. Todavía no hay fecha, el lugar está en veremos pero corre en ventaja la casa de los sueños de Wanda". Se habló de una boda simbólica, ya que Icardi legalmente no está divorciado de Wanda Nara, aunque eso pretende buscar.

En la tarde del lunes, el peluquero de Suárez y quien hace un tiempo es visto en escena, Juan Manuel Cativa, reveló un fuerte detalle en sus redes sociales que causó el revuelo inmediato en estas. ¿La causa?, un vestido que pareciera ser de novia.

La imagen en cuestión. Créditos: Instagram / @juanmacativa

Pero, no fue lo único enigmático que levantó sospechas. Hace unas horas, Mauro Icardi subió en sus redes sociales una foto de Eugenia Suárez. Hasta el momento no se ha dicho nada extraño, pero quienes observan más allá de lo simple, se encontraron con un nuevo "regalo" en la mano de la actriz, lo que pareciera ser un anillo dorado y con diamantes.

El anillo que avivó fuertes rumores de casamiento. Créditos: Instagram / @mauroicardi

Hasta entonces, los rumores se mantienen, y es solo cuestión de tiempo para desentramar las marañas y misterios que surgen de esta historia, llena de amores y pasiones, engaños y traiciones.

Las palabras de Wanda Nara

"Él no contesta y está contenido, simplemente, porque ella lo tiene amenazado”, disparó sin vueltas, haciendo alusión a la China Suárez. “Si habla, lo deja y se va a la mierda, a él se le caga el plan”, fueron las tajantes palabras de la empresaria en el móvil de LAM.

“Todo lo que hace Mauro es para mí. Las canciones, la ropa, los gestos, todo está dedicado a mí. El suéter verde que usó para entrar a la cancha es especial, era nuestro. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Está claro que no es feliz. Todo, pero absolutamente todo, es un mensaje para mí”, sostuvo firme, Wanda Nara.