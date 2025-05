Vicky Xipolitakis se reconcilió con Javier Naselli luego de los escándalos judiciales por violencia de género

Hace tan solo unos días, Vicky Xipolitakis volvió a ser noticia junto a su exmarido, pues se difundió un impactante video grabado el 27 de julio de 2024 por las cámaras de seguridad del edificio donde residía la pareja. Las imágenes mostraban a Javier Naselli supuestamente agrediendo a Xipolitakis en la entrada de la propiedad, con su pequeño hijo presente en el lugar.

En su lugar, Naselli explicó su polémica reacción: “Había dejado el teléfono y nos estaba grabando, entonces yo me enojé y le dije, ‘¿Cómo va a estar grabando la conversación privada?’ Me quise ir, mi hijo se pone a pegarme patadas como se ve ahí, yo no hago nada más”.

Recientemente y luego de todas las peleas, se los vio juntos en un parque junto a su hijo. El video compartido en Secretos Verdaderos e Infama (América TV) demuestra a la expareja conviviendo sin ningún tipo de inconveniente. "Se los ve bien, se los ve felices. Hay algo a destacar y es que está todo el tiempo presente la mamá", expresaron en la mesa.

Luego, se amplió la información respecto al suceso anterior: "Lo que planteaba Victoria es que cuando vimos aquel video donde ocurrió esa reacción del niño que empieza a agredir a su papá, el niño se tenía que ir con su papá y la mamá no iba a estar presente en ese paseo. Acá las circunstancias cambian porque la madre está presente".

"Yo escuché a Victoria Xipolitakis queriendo que su hijo tenga vínculo con su papá. Una madre sabe lo que su hijo vivió y no va a exponer a un hijo a una revinculación con un padre si vio cosas realmente graves. Victoria pide herramientas para que ese niño tenga la posibilidad de estar con su papá".

Del otro lado de la mesa, se escucha una refutación: "Pero si el papá lo maltrata, y es cierto lo que ella dijo que el papá lo maltrató y tuvo que defenderla a ella delante de él y tuvo que hacer todo lo que dijo Vicky que dice el informe, ¿Cómo a los dos segundos te podés olvidar de todo eso? El hijo necesita una revinculación con una figura de la Justicia que pueda verlo".

El escándalo que continúa

"24 horas después, ellos juntos con el nene", expresó Marcela Tauro en Infama (América TV). "El sábado hubo un encuentro. El hijo de ellos dos hace una actividad, esta persona se aparece y se los ve juntos teniendo una charla".

Luego, la mesa puso cartas sobre la mesa y compararon el caso con el de Wanda Nara y Mauro Icardi, expresando que en ambas situaciones, las madres hacen terapia y que ese no sería el caso de los padres, por lo que estos impiden la terapia en sus hijos. También, se cuestionó la relación entre Javier Naselli y Salvador Uriel, quien fuera su hijo; y se dijo que el niño no reconoce al hombre como su padre.

Por último, volvió a observarse el video que se viralizó hace unos días, el cuál muestra a Naselli arrebatándole el celular a Xipolitakis de una forma abrupta, y Salvador pegándole a su padre. Dicha situación ocurrió hace un año.