Thiago Medina reveló que se separó de Daniela Celis: "No estamos bien..."

La calma duró poco en el mundo post-Gran Hermano, y esta vez el centro de la noticia es Thiago Medina, quien confirmó lo que muchos venían sospechando: se separó de Daniela Celis. A través de un video en su cuenta de Instagram, el joven decidió ponerle fin a los rumores y hablar con honestidad sobre la difícil decisión que tomaron como pareja.

Qué pasó entre Thiago y Daniela

“Dani y yo ya no estamos más juntos”, dijo Thiago mientras mostraba su nueva rutina en bicicleta, revelando que se mudó a solo unas cuadras del hogar donde viven sus hijas Aimé y Laia. “Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente”, agregó con una mezcla de tristeza y serenidad y dejando en claro que no hay terceros en discordia ni nada similar.

La familia Medina Celis. / Foto: @danielacelis01

Lejos del escándalo o la bronca, Thiago Medina mostró una gran madurez emocional al explicar que su prioridad absoluta son sus hijas. “Nosotros nos tenemos que llevar bien por las bebés”, afirmó seguro del tipo de relación que mantendrá desde ahora con la ex Gran Hermano.

En un principio, hubo quienes sospecharon que el anuncio podía ser parte de alguna movida mediática, algo muy común entre exparticipantes de realities. Pero el influencer fue claro: “No es broma”. El mensaje fue contundente y sincero, sin espacio para dobles lecturas y para expresar claramente lo que pasó con Daniela Celis.

Ya instalado en su nuevo hogar, mostró con orgullo su pequeño refugio. “Es chiquito, pero lindo”, contó mientras hacía un tour por el lugar donde se vieron la pileta, la parrilla, la compu para stremear y hasta la mesa de ping pong que nunca falta.