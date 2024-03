La confesión sexual de Daniela Celis, a meses de haber sido mamá de gemelas

Hace dos meses, Daniela Celis se convirtió en madres por primera vez, de gemelas, fruto de su relación con Thiago Medina, a quien conoció en la casa de Gran Hermano, en la edición anterior. Incluso, presentaron a sus hijas en el actual certamen.



En el streaming con La Tora, Daniela Celis contó que aún estaban luchando contra la abstinencia sexual. “Dani, ahora estás muy fértil”, le dijo su ex compañera en la casa de Gran Hermano. “¡Lo que va a ser ese encuentro! ¡Oh, my god!”, acotó Rosina, también invitada.



“Thiago en un momento me dice: ‘Ayudame en algo’. Me hace cucharita y siento el palazo”, reveló Daniela Celis. “Amor, amor, nos ven chicos, menores”, le dijo Thiago Medina, intentando que su pareja moderara sus dichos.



“Interactuamos con juguetes, pero mi cabeza está en otro lado. Aparte, tengo a las nenas, a tres metros mío en la cuna, el primer… Y se me seca todo. No puedo”, continuó la joven de Moreno, desoyendo el pedido del padre de sus hijas.



“Ya van a tener tiempo y oportunidad. En la casa de Gran Hermano. ¿Qué onda con el tema de sexo?”, repreguntó Rosina, la última eliminada de Gran Hermano. “¡Increíble!”, enfatizó Daniela Celis. “Yo no tuve sexo. Por momentos me venían ganitas. Me las aguanté. Nada de nada”, aclaró la uruguaya.

Daniela Celis contó detalles de su vida sexual con Thiago Medina, a meses de haber dado a luz. Foto: captura de streaming.



Allí, se dio vuelta el cuestionario y La Tora quiso indagar a Rosina. “¿Afuera te sacaste las ganas?”, le consultó. “Todavía no. Si sale hace tres días”, remarcó la joven uruguaya, quien en la casa coqueteó con algunos de sus compañeros, aunque sin concretar.



“Yo al día siguiente me las saqué”, contó Daniela Celis. “Pero con él (por Thiago). Yo no tengo con quien. Hace como cinco meses que no tengo sexo. En la casa, por momentos, me venían ganas, pero ni una manito, nada”, cerró Rosina.