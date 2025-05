Reapareció Martín Ku tras el escándalo por los viajes a Rusia: "Hubo condena social"

El escándalo no da tregua y tiene como protagonistas a dos figuras salidas de la casa más famosa del país. Martín Ku y Nicolás Grosman, conocidos por su paso por Gran Hermano, quedaron en el ojo de la tormenta tras promocionar una oferta laboral que levantó todo tipo de sospechas. Según trascendió, la propuesta apuntaba a jóvenes argentinos de entre 18 y 22 años para trabajar en Rusia, generando revuelo entre los seguidores.

Qué dijo Martín Ku sobre lo sucedido

El silencio se rompió cuando Martín decidió enfrentar las cámaras y dar su versión en un móvil de Intrusos. Mostrándose muy calmado, el joven explicó que su intención nunca fue perjudicar a nadie y aseguró que está colaborando con la Justicia para esclarecer lo sucedido. “Hubo una condena social por lo que se dio... No estamos imputados y nos pusimos a disposición para presentar todas las pruebas”, declaró.

Martin Ku de visita en un canal de streaming. / Foto: Archivo

Sobre la relación con Nicolás, Martín Ku fue claro: “Estamos en una situación parecida pero bien, porque sabemos que somos inocentes”. La frase buscó marcar un distanciamiento de cualquier acción ilícita, y al mismo tiempo reafirmar su compromiso con la verdad.

Mientras tanto, la empresa que los contrató para grabar el polémico contenido quedó en pausa en sus vínculos con los ex hermanitos. “Con esta gente no hablé más desde que volvimos”, reveló Martín, quien también explicó que hubo un pedido para subir más material, pero ellos decidieron no hacerlo ante la creciente polémica que los tuvo como protagonistas. “Solamente esta acción hicimos”, remarcó.

Aunque la situación legal aún no está del todo clara, ambos ex participantes de Gran Hermano siguen enfrentando las consecuencias mediáticas del escándalo. El juicio social en redes no perdona, y mientras tanto, el futuro de esta historia se definirá en los tribunales.