Las duras declaraciones de uno de los actores del Eternauta

El Eternauta es furor en la plataforma de streaming Netflix. Uno de sus actores, Jorge Sesan —actor de la serie y que también participó de la serie Okupas— contó la dura realidad de no poder vivir de su profesión, y que, a pesar del gran impacto de la serie protagonizada por Ricardo Darín, su situación no cambiará. Sesan explicó que esta popularidad que obtuvo la tira no cambiará su situación económica, detallando que debe pintar casas para subsistir.

“Estuve pintando un departamento en diciembre y enero. Ahora me voy a filmar a Córdoba, vuelvo y arranco a pintar otro", comentó Sesan, quien, a pesar de ser parte del elenco de la serie que se consolidó como una de las más vistas a nivel global, contó que: "No me mueve la aguja en mi vida personal todo esto que está pasando con El Eternauta”.

El actor fue parte de Okupas, la serie del 2000

Además, manifestó que no cree que su participación en El Eternauta pueda generar un quiebre en su carrera como actor. "No es tan como la gente piensa. Son pocos los actores que pueden vivir de la actuación. El 90% de los actores la estamos peleando y haciendo otra cosa que no es actuar".

Durante la entrevista realizada en C5N, le consultaron por los comentarios del presidente, Javier Milei, hacia sectores actorales. “A mí el presidente me faltó mucho el respeto como ciudadano".

"No quiero caer en la misma de ellos porque son violentos. Creo que él y sus colegas son como unos cascarudos —haciendo referencia a la serie—, el brazo armado de algo mucho más grande y destructivo”, agregó.