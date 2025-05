El conductor de A24 que reveló que deberá atravesar una delicada operación: "Recen por mí"

Desde su cuenta de Instagram, Ignacio Ortelli, conocido conductor de A24, confesó que deberá ser operado y compartió una foto haciendo reposo en la previa de su intervención quirúrgica.

El líder de Hora crítica en A24, agradeció en primer lugar a todas las personas que lo saludaron por su cumpleaños, y acto seguido reveló cuál es el motivo de su operación.

"Lamentablemente sufrí un desprendimiento de retina y estoy con reposo absoluto hasta el lunes que me operan", explicó Ignacio Ortelli.

Ignacio Ortelli, en reposo absoluto previo a su operación. Foto: Instagram @soyortelli.

"En cuanto esté mejor (recen por mí) me pondré a responder uno por uno los hermosos mensajes que me cuentan que he recibido", concluyó el periodista de A24

Ignacio Ortelli, el conductor que sufrió un desprendimiento de retina. Foto: Captura de video A24.

Más allá de la preocupación, hay que destacar que Ignacio Ortelli está siendo atendido por un excelente equipo de profesionales, y su regreso a la pantalla de A24 se producirá cuando se reponga de este mal momento.