Furor por el show gratuito de Lady Gaga en Río de Janeiro que espera superar al de Madonna

La superestrella internacional del pop, Lady Gaga, protagonizará un concierto masivo y sin costo en la emblemática playa de Copacabana. Bajo el nombre Mayhem on the Beach, el evento promete ser uno de los más impactantes del año, esperando atraer a una audiencia estimada en 1,6 millones de personas. La presentación tendrá lugar en Río de Janeiro, Brasil, este sábado 3 de mayo de 2025, reuniendo a seguidores de diversas partes de América del sur. Es imposible no tener en en la memoria el impresionante show gratuito que hace casi un año brindó Madonna en este mismo lugar, celebrando su trayectoria y su imborrable huella en la música por cuatro décadas.

“Es un gran honor que me pidan cantar para Río. Durante toda mi carrera, los fans en Brasil han sido parte de la sangre vital de los pequeños monstruos. Prepárense para MAYHEM en la playa”, expresó Gaga a través de su perfil de Instagram al revelar los detalles del concierto en febrero de 2025. La artista arribó a la ciudad de Río de Janeiro el martes 29 de abril en horas de la madrugada, llegando al Aeropuerto Internacional Tom Jobim (Galeão) con un mega operativo de seguridad reforzado.

Mayhem on the Beach promete ser uno de los eventos más impactantes del año.

La función que protagonizará Lady Gaga dará inicio a las 21:45 del sábado y se prolongará hasta las 00:15 del domingo (hora local), con una duración aproximada de dos horas y media. Como preámbulo, varios DJs animarán al público antes de la aparición de la Mother Monster. La puesta en escena incluirá elementos visuales extravagantes, como cráneos, escenarios dinámicos y un imponente vestuario de tres niveles, inspirado en el estilo surrealista de Salvador Dalí. Además, se desplegará una pantalla gigante de nueve metros con tecnología 3D, acompañada de efectos lumínicos y de audio de vanguardia. Para aquellos fans que no puedan presenciar el espectáculo en vivo, podrán disfrutarlo en directo mediante las señales de TV Globo y Multishow, así como en Globo play, el servicio de streaming del grupo televisivo.

El setlist abarcará desde sus clásicos más celebrados, como Poker Face, Bad Romance y Just Dance, hasta temas inéditos de su más reciente álbum, Mayhem, entre ellos Abracadabra, Disease y Die With a Smile. Se especula que el formato podría asemejarse al que la artista ofreció en el festival Coachella el mes anterior, caracterizado por coreografías audaces, una estética vanguardista y narrativas visuales poderosas, fiel al estilo Gaga.

El evento evoca, inevitablemente, el histórico recital de Madonna, quien congregó a casi 2 millones de espectadores el 4 de mayo de 2024 en la misma ciudad. Aquella presentación marcó el final de su gira The Celebration Tour, que recorrió Europa y América. Las autoridades locales anticiparon una afluencia comparable a la de Gaga, superando ampliamente récords anteriores. Con una inversión millonaria y una ocupación hotelera casi total, estos espectáculos no solo entretienen, sino que dinamizan la economía carioca, atrayendo turistas de todo el mundo.