11 años después: el video del casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi que parece sacado de una serie turca

El 27 de mayo de 2014, Wanda Nara y Mauro Icardi se casaban en una lujosa y mediática boda. Desde el inicio de los tiempos, la relación fue perseguida por las cámaras y la farándula, ya que se estaba frente a un casamiento controversial al tratarse del mejor amigo de su exesposo, Maxi López.

Nara tardó menos de un año para encontrar el amor y así fue con el futbolista. Icardi tenía apenas 21 años cuando dio el sí ante las autoridades civiles, mientras Wanda recorría si segundo matrimonio con 27 años.

El casamiento se concretó en el Registro Civil de San Isidro junto a unos pocos familiares y amigos, aunque uno de los ausentes y para nada pormenor fue Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira, quien no quiso asistir para no cruzarse con su exesposa, Nora Colosimo.

El casamiento de Wanda y Mauro. Créditos: X / PtcRecargado

Wanda estaba recientemente separada. En noviembre de 2013 que había confirmado el fin de su matrimonio con Maxi López y, al mes, se conoció su romance con Mauro Icardi. Hicieron un viaje romántico a Brasil y luego se instalaron en Milán junto con los tres hijos de ella: Valentino, Constantino y Benedicto.

Completarían la familia con Francesca, la primera hija de la expareja, el 19 de enero de 2015 y tan solo un año después llegaría Isabella, que nació el 27 de octubre de 2016.

Su matrimonio sufriría de turbulencias en 2021, tras filtrarse el nombre de Eugenia "la China" Suárez como tercera en discordia. Pese a los rumores de infidelidad y el posterior affaire de la empresaria con el jugador senegalés Keita Baldé en 2023, la pareja se mantuvo hasta julio de 2024, allí, Wanda anunció la ruptura.

Una de las últimas fotos de la empresaria junto al futbolista. Créditos: Instagram / @wanda_nara

Hoy, peleados y envueltos en escándalos judiciales, la expareja estaría a unos días de cumplir 11 años de casados. Recientemente, salió del baúl de los recuerdos un video que despierta las risas de quienes lo vean. Entre las páginas encargadas de viralizar el contenido se haya 'Team_chisme_gate', un usuario de TikTok dedicado a publicar imágenes y videos del 'Wandagate'.

"Llegó el momento donde una palabra tuya me cambiará para siempre", inicia el video Mauro Icardi, a lo que Wanda Nara responde: "Mirarte me hechizó en cuerpo y alma, te amo".

Luego, el futbolista recitó: "Me enamora esa locura, tan viva, tan rápida en todo y tan astuta", a lo que la empresaria dijo: "Lo que me enamora de Mauro es, la frescura que tiene, la personalidad, lo auténtico y sincero que es. Me gustan sus ojos, todo, las pestañas, su sonrisa cuando se ríe y su energía".

Por supuesto, los comentarios en el video no se hicieron esperar: "Astuta y viva", "Gracias a la hipermetropía de tiene Mauro se casó con ella", "Hasta que la China los separe", "Tan rápida en todo dice".