El posteo de Mauro Icardi con los hijos de Wanda Nara que respondió a las críticas: "Los amo, falta poquito"

Mauro Icardi y la China Suárez fueron noticia esta semana, su viaje a Turquía y el festejo en el Galatasaray despertó la vista de los muchos que siguen esta novela turca. La pareja no estuvo sola en el viaje, la China llevó a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.

La tribuna del equipo turco se llenó de ovación para la nueva pareja. Los paparazzis y presentes no pararon de fotografiar a los tortolos, quienes se llenaron de felicidad en el momento. Las imágenes recorrieron las redes sociales en cuestión de minutos.

Las publicaciones de la China levantaron diversos comentarios. Las remeras personalizadas para ella y sus hijos, el video de "la familia" en la cancha del Galatasaray, dejaron motivos para que las personas etiquetaran al futbolista como mal padre, ya que sus hijas no figuraron en escena.

"Mauro Icardi NO es buen padre. Es bueno cuidando los hijos de la mujer que está a su lado, sean propios o no", "Igual que Tini en la final del mundo, porque de Paul no llevo a sus hijos", "Que hacen los nenes ahí como los expone ella misma", fueron algunos de los comentarios emitidos en la réplica de SQP (Sálvese Quien Pueda).

A raíz de lo sucedido, el jugador actuó con cautela y hace unas horas, posteó una tierna fotografía con las hijas que comparte con Wanda Nara, más los hijos de su expareja y Maxi López. "Los extrañé mucho ayer. Ustedes también son parte de todo esto. Los Amo, falta poquito...", describe la antigua postal.

Mauro Icardi y su conmovedora historia. Créditos: Instagram: @mauroicardi

La historia fue compartida por Gustavo Méndez, periodista que supo entrevistar a la China Suárez hace unas semanas. Los comentarios en su reposteo no se hicieron esperar: "Si Wanda los dejaba, Mauro los llevaba a todos", "Ojalá pronto pueda volver a abrazar a sus hijas", "Aconsejado por sus abogadas".