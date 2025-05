En fotos: así es la nueva mansión de 12 baños y ascensor que compró Wanda Nara en Nordelta

Wanda Nara no deja de sorprender y esta vez no fue por un look extravagante ni una pelea mediática, sino por la impresionante casa que adquirió en el exclusivo barrio Yatch de Nordelta. Como canta en su tema Bad Bitch, “quise, pude y tuve”, y vaya si cumplió: la empresaria invirtió cerca de seis millones de dólares en lo que ya se conoce como su palacio frente al río.

Así se ve la casa de Wanda. / Foto: Gustavo Mendez

La lujosa propiedad se filtró en redes gracias al periodista Gustavo Méndez, quien compartió detalles inéditos de esta joya inmobiliaria. Se trata de una casa de casi 1.000 metros cuadrados cubiertos, ubicada sobre un terreno de más de 2.400 metros. Lo más llamativo, más allá del valor, es que tiene un total de 12 baños y eso no es todo: la mansión cuenta con cinco dormitorios, dos cocheras, y una cava subterránea de 35 metros cuadrados con escalera privada.

El comedor. / Foto: Gustavo Mendez

Los detalles arquitectónicos parecen sacados de un cuento de hadas. Los pisos y paredes están revestidos con mármol de Carrara en tonos blancos y grises, brindando una estética minimalista y elegante. Además, cuenta con una habitación para huéspedes con baño completo y vestidor incluido, ideal para las visitas VIP que suelen rodear a la mediática.

La entrada. / Foto: Gustavo Mendez

A pesar de ser una casa y no un edificio, la propiedad tiene ascensor propio que conecta la planta baja con el segundo piso, porque cuando se trata de comodidad, Wanda no se guarda nada. En la terraza, el lujo continúa: ofrece una vista soñada al río, parrilla con barra, baño exterior, sala de máquinas y hasta una cascada de dos metros que desemboca en la piscina del primer piso.

El vestidor de Wanda. / Foto: Gustavo Mendez

La mansión también posee 75 metros de costa privada, un detalle que no pasó desapercibido. Tanto es así que, según Méndez, Wanda ya está buscando una embarcación que le permita aprovechar al máximo el muelle de su nueva residencia. Al parecer, la ex de Icardi está lista para cambiar los escándalos por días de sol y río.