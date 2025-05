Paramount+ apuesta fuerte: Lin Shaye lidera una película de acción y aventura intensa que te dejará al borde de la silla

Paramount+ tiene una película perfecta para los amantes de la acción y aventura. The Last Stand of Ellen Cole es un film que se estrenó a mediados de octubre de 2024 y que actualmente, está arrasando en la plataforma de streaming.

El largometraje tiene una duración de poco más de una hora y media y se ha convertido en la sexta película más vista en Paramount+.

The Last Stand of Ellen Cole se puede ver en Paramount+. Créditos: IMDB.

La propuesta trata de lo siguiente: "Un contratista intenta desalojar a una anciana... sin saber que es una asesina entrenada dispuesta a todo por su hogar".

Esta cinta fue dirigida por Derek Lee y Clif Prowse, un dúo canadiense conocido por su colaboración en el film de terror Afflicted (2013).

Lin Shaye es la protagonista de esta propuesta. Créditos: IMDB.

En cuanto al reparto de la película, encontramos a Lin Shaye como Ellen Cole, la protagonista de esta historia. También participan: Liz Caribel Sierra; Craig Tate; Ty Olsson; Karan Gill; Hart Bochner; Sean Owen Roberts; Matthew Kevin Anderson; Agnes Tong; y Devon Alexander.