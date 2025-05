"Euge me está revisando las redes": Mauro Icardi se creó un perfil falso para esquivar a la China Suárez

Una vez más, LAM tiene toda la información sobre las polémicas más candentes del momento. Mauro Icardi no deja de estar en todos los portales de noticia y, en esta ocasión, se reveló un dato muy particular e inesperado que habría realizado. Según imágenes compartidas desde el programa de Ángel de Brito, el deportista tiene una cuenta falsa de Instagram.

Uno de los últimos posteos de la pareja. / Foto: @mauroicardi

Al parecer, no todo es color de rosas en la vida del ex de Wanda Nara y los primeros roces con la China Suárez ya estarían apareciendo. Algunos días atrás, llamó la atención que posara para los flashes turcos con una modelo muy bonita en medio de su viaje al club Galatasaray, pero las cosas podían empeorar aún más.

Desde @elejercitodelam publicaron una imagen de una conversación que Icardi tuvo con un amigo desde su cuenta oficial de Instagram en la que le pedía un favor para poder comunicarse con su abogada Elba Marcovecchio. Textualmente, el futbolista escribió: "Amigo, vos que no sos futbolista, y creo que puedo confiar en vos, ¿conocés a mi abogada Elba?".

¿Habrá una crisis entre la China y Mauro? / Foto: @mauroicardi

Ante la respuesta positiva de su amigo, quien aseguraba que no había tenido trato con la letrada pero sí la conocía, Mauro Icardi le expresó que no había pasado nada en particular pero necesitaba comunicarse con ella de manera in fraganti. "Si le escribís por Instagram te va a responder. Deicle que me hice un Instagram privado que saben muy pocos!", le agregó.

La prueba de LAM. / Foto: Captura @elejercitodelam

Ahora sí, más allá de la polémica que generó el hecho de tener una cuenta falsa en secreto, Mauro Icardi sumó información que provocó grandes rumores sobre una posible crisis de pareja con la China Suárez. "Me lo cree con otro celular porque Euge me está revisando las redes últimamente y me incomoda" fue uno de los últimos mensaje de Icardi, quien luego concluyó diciendo que quería hablar "algo personal" con su abogada.