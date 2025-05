Benjamín Vicuña rompió el silencio tras el escándalo con la China Suárez y sus hijos

Recientemente se dio un intenso debate por el viaje de la China Suárez a Turquía para acompañar a Mauro Icardi junto a los hijos que la actriz tiene con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré en medio del escándalo por la sobre exposición de los menores, tanto en redes sociales como en los medios. Este jueves, Intrusos (América TV) pudo tener la palabra del actor chileno, padre de uno de los hijos de Eugenia.

Con franqueza, Vicuña le respondió al cronista y le confesó: "Trato de no estar al tanto porque hay mucha información, cosas que están buenas y cosas que no". Además, expresó su malestar ante la exposición pública de asuntos que considera íntimos: "Me da tanta vergüenza que son cosas domésticas de permisos, viajes, vida familiar... En ese sentido sí se conversa y siempre se preserva a los chicos que es lo más importante".

Sobre los comentarios virales de un supuesto abogado que atacó a uno de sus hijos en redes, Vicuña se mostró incrédulo y molesto: "Se dicen barbaridades. Leí algo de ese señor pero ya uno pierde si es real o no, no quiero ni saber. A mí también me pasa, por ahí viene un loco y te tira alguna en las redes sociales, que yo las utilizo por mi trabajo". Recalcó que prioriza su bienestar emocional: "Trato de cuidarme y preservarme e ir para adelante como siempre".

Benjamín Vicuña habló sobre el conflicto con la China Suárez y el permiso para que su hijo pueda viajar a Turquía

Respecto a la comunicación con Suárez, el chileno aclaró que ciertos temas se manejan en privado, aunque criticó algunos excesos mediáticos: "Son cosas que hablan en privado también. Hay cosas que sí que me parece están de más, pero la verdad es que es difícil". Sin embargo, dejó en claro que hay límites inquebrantables en lo que respecta a sus hijos.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que los menores se muden a Turquía con Suárez e Icardi, su respuesta fue contundente: "No hay ninguna posibilidad". Con esta declaración, Vicuña cerró cualquier especulación y reafirmó su postura frente a la custodia compartida.