Guillermo Gastón López, el nuevo acusado de la China Suárez que habría insultado a su hijo: "Va a ser terrible put*"

En la noche del martes, Eugenia "la China" Suárez salió a responder las respectivas críticas. Entre tantas frases y quejas, llamó la atención una persona que habría insultado a la actriz, y no solo eso, sino también a su hijo más pequeño; Amancio. Del otro lado, Mauro Icardi también mostró mensajes y "escrachó" al hombre con información contundente.

Guillermo Gastón López tomó trascendencia por ser supuesto socio de Nicolás Payarola, abogado defensor de Wanda Nara. Las diversas imágenes muestran respuestas a las historias de Instagram de la China Suárez. Fue su pareja, Mauro Icardi, quien resposteó los comentarios.

En la publicación siguiente, Mauro Icardi compartió una imagen de Payarola y López, la cual acompaño de un extenso texto: "No duden en contactaron si necesitan que les roben, estafen, amenacen o más. Un estudio jurídico de abogados donde ninguno tiene matrícula. El mismo estudio que supuestamente les robó a un colega mío una suma millonaria..."

En otra de las historias de Instagram, expuso un supuesto mensaje de López hacia la China Suárez: "¿Por qué sos tan repulsiva? Por no decir put* barata. Dejá de desplumar a Mauro y laburá". Algo a lo que Icardi respondió con un "Muy despechado el peladito".

Lo que generó más repulsión fue la contestación a una de las publicaciones de Eugenia Suárez, donde menciona a Amancio, el hijo más chico de la mujer: "Sabías que Amancio va a ser terrbile put*, ¿no? Ya tiene rasgos de homosexualidad infantil".

La indignación de la actriz fue evidente y no dudó en dejar una respuesta: "Mis hijos son criados en amor y libertad, son sanos y felices. En mi casa no se discrimina, no se habla con odio. Aún no me entra en la cabeza como alguien puede destilar odio contra un niño. Cualquier decisión que tome cualquiera de mis hijos el día de mañana, será abrazada con todo el amor del mundo. Eso que te falta a vos, Guillermo".

La palabra de Guillermo López

En Intrusos (América TV), habló Guillermo Gastón López e hizo su descargo ante toda la situación que lo rodea: "Soy Director del Estudio Jurídico (Payarola), soy de la parte empresarial del estudio, nunca representé a Wanda Nara".

Cuando fue consultado sobre los mensajes enviados a Suárez, este negó haberlos enviado: "Claramente soy ajeno a la situación. Nadie en su sano juicio de una cuenta verificada podría poner algo así de un nene de dos años o de una mujer. Es algo armado para que lo publiquen y perjudicar al estudio".

También, la mesa de Intrusos se refirió al hecho de "atacarlo a él y no a otra persona", algo que el empresario respondió: "Se quedaron sin cartuchos para atacar al estudio. Siempre que hay una opereta de estas es posterior a una situación. Ayer una testigo declaró contra Mauro y hoy, Mauro de una forma emocional atacó a todo el mundo".

El hombre estuvo presente en el desalojo de Mauro Icardi en Nordelta en noviembre del año pasado. Al momento de ser consultado por la situación, López expresó haber estado presente por el hecho de ser parte del estudio jurídico: "Fui con la escribana a ser la certificación de ese momento".

Durante la entrevista, el empresario sostuvo no ser el responsable de los menajes repulsivos contra el hijo menor de Suárez.