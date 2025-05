Tras un mes de escándalos, cómo le fue en rating a El Trece en el feriado del Día del Trabajador

El jueves, Día del Trabajador, la medición de audiencia según Kantar Ibope Media dejó más de una sorpresa en la grilla de El Trece. Contra todo pronóstico, Ahora Caigo no lideró las preferencias del público. En su lugar, Guido Kaczka recuperó el primer puesto, aunque no con The Balls, sino con su clásico Los 8 Escalones, que registró un destacado 4.8 de rating.

El segundo lugar en el canal del solcito lo ocupó el icónico informativo Telenoche, con un promedio de 4.3 puntos. Recién en la tercera posición apareció Ahora Caigo, cerrando el podio con un modesto 4.1.

Así como sucedió con El Trece, la pantalla de América TV también presentó resultados inesperados. Sálvese Quien Pueda, el programa liderado por Yanina Latorre, no logró ubicarse entre los tres más vistos de la señal. Los espacios de espectáculos volvieron a dominar, aunque las noticias también tuvieron su espacio. LAM se alzó como lo más visto, aunque con un magro 3.2, seguido por DDM e Intrusos, ambos empatados con 2.4. Este resultado permitió que América Noticias asomara con un 2.1.

En El Nueve, la jornada también trajo una grilla atípica en materia de rating. El magazine gastronómico de Julián Weich, Qué Mañana, sorprendió al ubicarse segundo con un notable 2.1. Como era de esperar, Bendita lideró con 2.7, mientras que Bienvenidos a Ganar completó el podio con 1.9. Llama la atención la ausencia de los noticieros en los primeros puestos, algo poco común en la ex emisora de la palomita.

Guido Kaczka recuperó el primer puesto con su clásico Los 8 Escalones.

La medición del 1° de mayo en El Trece dejó en evidencia un reshuffle en las preferencias del público, con ciclos clásicos recuperando terreno y otros, usualmente dominantes, cediendo posiciones. Las citas literales se mantienen intactas, tal como fueron expresadas en el informe original.