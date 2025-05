Jorge Rial reveló fuerte información sobre Ramón Vegas: "Se viene el Tulumgate, es un reclutador..."

Jorge Rial destapó fuerte información sobre Ramón Vegas, el empresario español que en las últimas semanas fue catalogado como amante de Lourdes Sánchez, a su vez, pareja de el "Chato" Prada. En medio de las imágenes viralizadas, rumores que van y vienen, el conductor de Argenzuela destapó cierta información, y para nada desapercibida.

A través de su cuenta de X, el periodista reveló: "Lo de Tulum va camino a un escándalo que supera un chimento. El tipo nombrado es un peso pesado. No es un simple dueño de hoteles. Es un reclutador. La semana que viene estalla el escándalo. Se habla de prostitución vip".

Por supuesto, lo dicho generó revuelo en redes sociales, aunque la información no quedó allí. Rial decidió seguir y expuso más sobre Vegas: "Se viene el Tulumgate. No solo con el español reclutador de mujeres sino con socios argentinos involucrados en la causa Cuadernos por, supuestamente, lavarle dinero a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner. Y como juega también el Cartel de Jalisco y Sinaloa. Ah! Y la farándula argenta. No. No es solo un chimento. Es una historia bastante oscura".

El mensaje de Jorge Rial que no pasó desapercibido. Créditos: X / @rialjorge

Los mensajes de Rial despertaron cierta alarma y los comentarios de dicha publicación, fueron contundentes: "Señor Rial, como argento-mexicana le sugiero que si va a nombrar al CO tenga cuidado, no es gente para andar nombrando a tontas y locas. Sugerencia: no se meta con el CO".

Otro comentario resonó fuerte: "Yo viviendo en México, puedo decir que es así. Es conocido que Cancún, Isla Mujeres y Tulum está lleno de turismo de Norteamérica y Europa, y predomina la prostitución por parte de argentinas y colombianas especialmente".

¿Cómo flota a superficie el nombre de Ramón Vegas?

Puro Show expuso la noticia. Fernanda Iglesias habló de los encuentros en México entre Lourdes Sánchez y Ramón Vegas. También, se habló de una supuesta boda en las playas de Tulum.

Según la periodista de espectáculos, la correntina fue contratada por un hotel mexicano para realizar allí diversas campañas publicitarias, donde conoció a Vegas. Allí, se enamoraron y se casaron en una ceremonia maya. La situación habría ocurrido el 27 de abril del año pasado. Aparecieron fotografías de ambos y hasta un anillo que el empresario le habría regalado a Lourdes.

Una de las fotografías viralizadas. Créditos: Captura / El Trece

En el ciclo, afirmaron que "él quedó tan enloquecido que la vino a ver a Corrientes cuando ella viajó a su provincia sin el Chato. Lourdes fue varias veces para México, viajó todo el año, y allá era la esposa de Vegas".