Ramón Vegas, el supuesto amante de Lourdes Sánchez, rompió el silencio: "Hemos salido..."

Como si tuviéramos poco con el escándalo de Diego Brancatelli y Luciana Elbusto, ahora salió a la luz una supuesta infidelidad: Lourdes Sánchez tendría una relación oculta con Ramón Vegas, un importante empresario hotelero. Fue Fernanda Iglesias en PuroShow donde dio la primicia, además de que enseñó contundentes pruebas de este affaire.

La bailarina y el Chato Prada hablaron en Intrusos sobre este rumor y ambos salieron a desmentirlo. Más tarde, fue el turno del supuesto amante.

La bailarina y el Chato Prada, su pareja, desmintieron lo dicho por Fernada.

En LAM, Ángel de Brito compartió un audio del empresario. "¿Con quién habló Ramón? Porque la novela empieza a crecer un poquito más, como todas", preguntó con ironía el conductor.

"Con Kennys Palacios. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo salió a cuadro Kennys? Son amigos. Wanda está también en la historia. Wanda y Kenny lo siguen", explicó el periodista de espectáculos antes de reproducir el mensaje de audio de Vegas contando cómo vive este escándalo internacional.

Esto fue lo que dijo Ramón Vegas en LAM sobre Lourdes Sánchez

"Pues menudo quilombo se ha montado. No existe nada entre Lourdes Sánchez y yo, nos conocemos y nos llevamos muy bien. Ella trabajó con nosotros, hemos salido muchas veces de fiesta, cuando ha venido", comentó el magnate.

Sin embargo, Ramón expresó su incomodidad por la magnitud del escándalo: "Tenemos todos una relación buena de amistad y cordialidad. Yo tengo aquí mi vida, tengo mi pareja y tengo todo, y no existe ningún círculo amoroso con ella. Es una invención todo y es rotundamente falso, me genera risa y a la vez me da ganas de ponerme a llorar".

"Está todo el mundo estresadísimo ahora con este tema y me tienen el Instagram reventado. Pero bueno, son rumores, igual que llegan se van. Nunca he tenido nada con Lourdes. Además, tú sabes que yo tengo aquí mi pareja y tengo mi vida. No tiene ningún fin esto", concluyó diciendo Vegas.