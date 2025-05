Así se ven las fotos íntimas de la novia de L-Gante que se viralizaron en las últimas horas

Una vez más, L-Gante decidió decirle adiós a Wanda Nara y dejar atrás con ella todo aquello que lo afectaba tanto en su carrera como en su salud mental. Aún así, no quiso dejar de lado el amor por completo de su vida y ya le dio espacio a una nueva compañera; se trata de Rocio Clericuzzio.

Cómo es la nueva pareja de L-Gante

Durante el último fin de semana, Elián Valenzuela compartió días muy amorosos junto a Rocío. Desde una salida a un boliche disfrutando de la edad joven que les toca vivir por el momento, hasta dormir juntos luego de ese plan como parte de una actividad más íntima. Sin lugar a dudas, parece que el cantante está totalmente enamorado de esta nueva mujer a la que le dio el espacio de Wanda Nara.

El posteo hot de L-Gante. / Foto: @_clericuzio_

Como era de esperarse, la chica mantiene su vida publicada constantemente en las redes sociales y su cuenta de Instagram es la fuente de todos sus contenidos imperdibles. En las últimas horas, Rocío Clericuzzio retrató un momento íntimo compartido con L-Gante y dejó ver que comparten ratos muy fogosos entre ellos. "Tengo alguien que me secuestró", dejó expresado en palabras sobre un video donde él la tiene tomada del cuello.

Así es la nueva novia de L-Gante. / Foto: @_clericuzio_

Sin lugar a dudas, el hecho de ser novia de L-Gante llevó a que la chica tenga mucha más fama que antes por lo que sus redes sociales explotaron. Una gran cantidad de usuarios pasaron del perfil de Elián al de Rocío Clericuzzio y también le dieron follow. Fue ahí donde descubrieron lo hot que es la jovencita.

Los fogosos posteos de la novia de L-Gante. / Foto: @_clericuzio_

La joven es una destacada bailarina profesional y se dedica a las danzas árabes, por lo que su cuerpo está totalmente tonificado y nunca pasa desapercibido. Además, sus fotos no dejan de ser candentes ya que no tiene ningún miedo de explotar su cuerpo mostrando lo lindo que es y los recuerdos no tienen desperdicio.