Luciana Elbusto hizo una fuerte acusación contra Belén Ludueña tras una polémica petición de Cecilia Insinga

Luego de aparecer en varios programas de chimentos, la periodista Luciana Elbusto no ocultó el malestar tras su participación en Mujeres Argentinas (El Trece), el ciclo que lidera María Belén Ludueña. A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora denunció haber recibido un trato desconsiderado por parte del equipo del programa, especialmente de su conductora, luego de que la entrevista sobre su relación con Diego Brancatelli terminara de manera abrupta.

El inconveniente surgió cuando Ludueña recibió un mensaje de Cecilia Insinga, esposa de Brancatelli, quien solicitó interrumpir la conversación. Este hecho provocó el corte repentino de la charla, lo que generó el enojo de Elbusto. "Paso por acá porque la verdad sentí un trato que creo que no merecía en el programa de Belén Ludueña, Mujeres Argentinas", expresó en uno de los videos que compartió en redes.

La profesional detalló que, pese a haber coordinado durante tres días su participación, el proceso fue desorganizado. Reveló que, tras esperar desde las 9 de la mañana para conectarse por la plataforma Zoom, creyó que Belén Ludueña no la entrevistaría y se retiró. Sin embargo, al ser contactada finalmente, regresó a su casa para asistir al programa, siempre, según afirmó:"Con el mayor de los respetos".

La denuncia de Luciana Elbusto contra Belén Ludueña

Al cerrar su descargo, Elbusto fue contundente: "Siento que no fui respetada de la misma manera... Se dio una despedida que me hizo sentir incómoda. Sentí un destrato de ella como conductora cuando yo puse un respeto tres días seguidos para salir en el programa". Aunque reconoció comprender la reacción de Insinga, defendió su postura señalando que también enfrentó situaciones personales complicadas, como hijos enfermos la semana previa.

La esposa de Diego Brancatelli habría pedido que saquen del aire a Luciana Elbusto.

Foto: Instagram @ceciliainsinga

Sin medias tintas, Elbusto lanzó un mensaje directo al equipo del ciclo: "Ustedes me pidieron hablar, les di mi palabra, estuve con ustedes. No me merecía un corte así, yo lo hubiese hecho de otra manera siendo agradecida". Además, en un texto adjunto, dejó entrever que la actitud de Ludueña pudo deberse a su estado emocional, pero insistió: "También podría entenderla viendo que Belén emocionalmente no se encuentra bien, pero sentí un destrato cuando accedí a ellos cada vez que me llamaron".