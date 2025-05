Continúa la tensión en El Trece entre una conductora y su panelista: llantos, burlas y enojos al aire

Un debate acalorado entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la comunicadora Amalia Guiñazú generó un tenso clima de roce en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), al punto de que una de las colaboradoras aludió a un problema latente como una piedra en el zapato que hay que sacar. La discusión derivó en un momento emotivo cuando la presentadora María Belén Ludueña se quebró en vivo, aunque al día siguiente aclaró con tono animado: "Ayer me emocioné, tuve un día, como les puede ocurrir a todos. Hoy estoy muchísimo mejor".

Durante la emisión de este jueves los intercambios continuaron. Guiñazú, al remarcar "Acá no se podría laburar, si no es en equipo", recibió gestos irónicos de sus compañeras. La periodista de El Trece reflexionó luego sobre el episodio: "30 años entre estudios y trabajo en los medios para salir en todos lados por una tontería. Estamos en una época rara, donde los que antes eran valores, ahora parece que son disvalores y la vehemencia parece haberse convertido en violencia y no en valentía".

Sobre el incidente con Ludueña, Guiñazú fue contundente: "Con Belén no hablé. Los funcionarios públicos están para respondernos y yo hice una pregunta. Nosotras nos queremos y realmente nos tenemos afecto entre todas. No voy a pedir perdón por hacer mi trabajo como lo tengo que hacer, sino estoy estafando". Su postura evidenció la línea divisoria entre su rol profesional y las dinámicas personales en el equipo de Mujeres Argentinas.

Continúan las tensiones en Mujeres Argentinas entre María Belén Ludueña y Amalia Guiñazú

Silvia Fernández, otra panelista del mismo programa de El Trece, abordó el conflicto desde otra perspectiva: "Tenemos una piedra en el zapato, lo tenemos que resolver y ya lo haremos. No voy a dar nombres, porque creo que es obvio, tenemos que sacar la piedra del zapato y ella tiene que entender que hay que ser más compañeras. Tener más empatía entre nosotros". Además, criticó sin nombrar a Guiñazú: "Ella no se da cuenta que no respeta a Belén como conductora de la manera que debería".

La conductora volvió a tener un fuerte cruce con su panelista.

Foto: Captura pantalla El Trece

Frente a estos señalamientos, Guiñazú respondió con firmeza: "A Silvia la adoro, pero tenemos puntos de vista muy diferentes. He trabajado en radio como co-conductora. Al aire tengo principios y nunca voy a exponer a un compañero. Me sentí expuesta porque estaban manifestando (...)". Y cerró con una advertencia: "Es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Si cada uno se mira desde adentro, veamos cómo es la participación". El programa de María Belén Ludueña dejó así abierta una puerta a futuras tensiones.