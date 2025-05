María Belén Ludueña se quebró en vivo y confesó una intimidad: "Estoy buscando ser mamá y..."

El ciclo "Mujeres Argentinas" se ve afectado hace mucho tiempo. Desde el roce y renuncia de Evelyn Von Brocke y los altercados con Amalia Díaz Guiñazú, la conductora del programa que emite El Trece no pudo más y se quebró en vivo.

María Belén Ludueña es esposa de Jorge Macri, el Jefe de Gobierno de CABA, algo que la persigue en su ámbito profesional. Recientemente, se vivió en el programa un intercambio de opiniones muy fuerte entre Amalia Diaz Guiñazú y Jorge Macri que afectó mucho a Ludueña.

María Ludueña y Jorge Macri, casados desde 2022. Créditos: Archivo MDZ

Finalizando la nota, la periodista no pudo contener las lágrimas y habló: "Quiero pedir disculpas, pasó algo recién al aire, es difícil para mi a veces. Este es el lado B de la política del que tanto hablan, la verdad que, a veces las cuestiones políticas son muy duras. Yo soy la mujer del Jefe de Gobierno, Jorge Macri está viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen y como mujer trato de hacer lo mejor que puedo, todos los días le pongo mi esfuerzo a este laburo, mis compañeras lo saben".

Posterior a esto, Ludueña leyó un mensaje a Guiñazú que venía de su esposo, y después, explicó los motivos de su angustia. "Mis compañeras no lo saben porque no me gusta ni quiero hablar de esto pero hace un tiempo que estoy buscando ser mamá y me está costando un montón".

"Yo soy mujer, periodista y quiero ser mamá. Esto me genera mucha sensibilidad y las mujeres que están pasando por lo mismo me van a entender. Tengo casi 40 años y me lleno de miedos, las cosas se complican. Seguramente va a llegar, soy una mujer muy católica y me amparo en la fe. Hace dos meses que todo lo que fue pasando me ha impactado", expresó Ludueña.

Para terminar, cerró: "El mensaje es que las mujeres luche por lo que quieren. Gracias por el apoyo y las muestras de amor".