El incómodo momento de una periodista mendocina al aire de Mujeres Argentinas que la dejó al borde del llanto

Amalia Guñazú, la periodista oriunda de Mendoza está en el ojo de las críticas luego de su pelea en vivo con Jorge Macri, esposo de María Belén Ludueña y Jefe de Gobierno Porteño. La mesa de Mujeres Argentinas (El Trece) fue testigo del mal momento y luego de finalizar el reportaje, la conductora rompió en llanto y confesó cierta intimidad: "Hace un tiempo que estoy buscando ser mamá y me está costando un montón".

Y aunque se intenta disimular el mal momento, se corre la voz de que la panelista no estaría pasando una buena situación a nivel laboral. Durante la emisión del día jueves, mientras opinaba sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi, la periodista hizo un comentario que desató las carcajadas de la mesa.

Amalia dejó de hablar y miró desconcertadas a sus compañeras que no podían parar de reír. La conductora incluso, en vez de poner un freno, se sumó a las risas mientras la panelista intentaba entender lo que había sucedido. Al final, ya molesta por la situación, se quedó en silencio al borde de las lágrimas.

"Hace rato que la veo a Amalia diciendo que no, que no, ¿Qué no qué Amalia?", expresó tajante Ludueña en medio de la charla que refería a Icardi y su situación con el fútbol. Guiñazú respondió: "No sé, digo que es una cuestión de principios y ser profesional. Si alguien por merito propio, en la cancha, llega y vos me decís lo de la camaradería, está todo bien pero acá no podríamos laburar, es en equipo".

"Para, enfocame la cara, por favor", interrumpió Silvia Fernández Barrio, "Repetí, repetí". A lo que Amalia Guiñazú expresó no entender las risas. "Acaba de decir 'acá no se podría laburar'", a lo que Guiñazú dijo "y estamos laburando". Luego de la expresión, su compañeras dijeron "barrida".

Al momento, la periodista se expresó: "Yo no puedo participar de esta conversación, hay una diferencia de principios".