Luciana Elbusto reveló el pacto que hicieron con Diego Brancatelli y Cecilia Insinga en medio del revuelo por presunta infidelidad

En medio de una imparable vorágine de noticias que giran alrededor de una presunta infidelidad de Diego Brancatelli, Luciana Elbusto, la periodista que quedó señalada como presunta amante del panelista de C5N, se sinceró sobre el pacto que hicieron con su colega y con Cecilia Insinga; la esposa del comunicador que quedó en el ojo de la tormenta mediática.

En primer lugar, Elbusto remarcó: "Los tres decidimos en un momento evitar hablar con la prensa". Acto seguido, admitió que con Brancatelli e Insinga convinieron en "no negar la relación, sino no dar notas".

Por otro lado, sobre los supuestos chat de alto voltaje con Diego Brancatelli, Luciana Elbusto aclaró: "Quedó claro que ninguno de los dos filtraríamos esos chats... No hubiese filtrado nunca una conversación, ni de él ni con nadie".

Luciana Elbusto reveló detalles sobre el acuerdo con Diego Brancatelli y Cecilia Insinga

Además, sobre el vínculo que tiene con Brancatelli, Elbusto reveló que se conocen hace cinco o seis años. "Empezamos a hablarnos a mediados de 2020, casi 2021... Uno se puede confundir en los sentimientos.... Nadie quiere lastimar, no es algo grato para nadie", expresó.

En tanto que sobre las versiones de un furioso llamado que le hizo Cecilia Insinga cuando estalló el rumor del affaire, Luciana Elbusto explicó: "Estaba haciendo una producción de fotos y no sabía si atender o no. Después la verdad no podía. No atendí porque en ese momento no sabía qué estaba pasando. No me parecía correcto atender. No sabía por qué motivo era el llamado. No quería hablar ni decir una palabra de más. No quería hablar".