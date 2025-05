En medio del escándalo por la filtración de los polémicos chats, Cecilia Insinga pulverizó a Luciana Elbusto en redes sociales

La periodista Cecilia Insinga insinuó que su colega Luciana Elbusto, la mujer que es señalada como la amante del conductor de C5N, actuó por despecho al entablar un vínculo sentimental con Diego Brancatelli, esposo de la reportera. Sin embargo, la especialista en espectáculos, visiblemente afectada, rechazó las imputaciones.

A través de sus redes sociales, Insinga expresó: "A la vista la debilidad masculina, el despecho que produce que no te elijan y la fortaleza de la buena madera. Lo dije el primer día, en ésta u otra familia ‘nadie se salva solo’. Somos, con nuestros errores y aciertos, un bloque”. Con estas palabras, aludió a la situación familiar y defendió la unidad del hogar que formó con Diego Brancatelli.

Además, la comunicadora aclaró: “Esto que ven como show mediático es nuestra vida privada e íntima, de verdad así lo siento. Por ese motivo decidí no hablar ni antes ni ahora. También por el resguardo de mis hijos, dos niños”. También agradeció el apoyo recibido de sus allegados durante este difícil momento.

El mensaje de la pareja de Brancatelli que apuntó de manera sutil contra Luciana Elbusto.

Foto: Instagram @ceciliainsinga

Frente a las declaraciones, Elbusto salió al cruce y argumentó: “Si ellos no hablan (...) Yo trabajo en el ambiente de periodismo de espectáculos y es a quien buscan. No me puse a analizar lo que decían o ponían. Todos los medios desglosaron, analizaron cosas y a mí nadie me cuidaba”. De esta manera, la supuesta amante de Brancatelli, justificó su silencio inicial y cuestionó el tratamiento mediático del asunto.

Luciana Elbusto ha sido señalada como la amante de Diego Brancatelli luego de la polémica filtración de chats íntimos.

Foto: Instagram X @xcjsj.

Para cerrar, la periodista que estaría enfrentada con Insinga, negó rotundamente haber actuado por resentimiento: “No soy una mujer despechada y el que me conoce sabe que jamás haría algo por el estilo. Nunca fui a la casa o al restaurante de Cecilia y Diego. A Ceci la he visto por ser la mujer de Diego. Ha venido al cumpleaños de uno de mis hijos y nos vimos en algunos eventos”. Con estas afirmaciones, buscó despejar cualquier sospecha sobre su conducta.