Diego Brancatelli explotó al aire tras el escándalo de los chats hot: "No me vengan a buscar"

A una semana de que se desatara una verdadera bomba mediática con la filtración de supuestos chats íntimos entre Diego Brancatelli y la periodista Luciana Elbusto, el comunicador rompió el silencio. Aunque eligió no dar detalles sobre lo que ocurrió, sí envió un mensaje fuerte y claro desde Desayuno Americano, donde se mostró molesto por la exposición.

El descargo que dijo mucho de Diego Brancatelli en América TV

“Déjenme en paz a mí y a mi familia. No hablo de mi vida privada, nunca lo hice y no voy a empezar ahora”, lanzó Brancatelli frente a las cámaras. Si bien agradeció a Pamela David por el respeto y el cariño mostrado en el programa, dejó en claro que no tiene intenciones de alimentar el escándalo mediático que lo vincula a una presunta infidelidad hacia su esposa, Cecilia Insinga.

Los compañeros que serían amantes: Brancatelli y Elbusto. / Foto: Archivo

Más allá del hermetismo, el periodista hizo foco en la incomodidad de su entorno más cercano, sobre todo tras la viralización de las imágenes y mensajes. “Hoy la abordaron a Cecilia con la cámara prendida. Les pido que la dejen tranquila, que no la expongan más. A ella, a mis hijos, a nadie. Sean respetuosos”, suplicó, visiblemente afectado por la situación.

En cuanto a los rumores que circularon sobre una supuesta separación y que Insinga lo habría echado de la casa familiar, Diego Brancatelli fue categórico: “Eso es mentira. No se metan más con mi familia. Las explicaciones las doy donde corresponde”, aseguró, desmintiendo las versiones más picantes que giraron en programas de espectáculos.

Por último, el periodista dejó una frase que lo deja más que expuesto en este duro momento de su vida: “No soy una figura de la farándula. Nunca me vieron en un escándalo familiar, no me muevo en ese ambiente. Esto es parte de mi vida privada, y elijo no hablar”.