¿Amor en Londres? Pampita enfrentó las versiones de affaire con Enzo Fernández y fue letal

En medio de una oleada de rumores que revolucionó las redes y los programas de espectáculos, Pampita salió a aclarar una situación que la tenía en el centro de la escena mediática. La conductora enfrentó sin filtros las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Enzo Fernández.

Pampita habló sobre Enzo Fernández: ¿hubo amor?

Todo comenzó con una fotografía que la modelo compartió en sus redes, donde se la veía en las gradas del estadio Stamford Bridge en Londres. La coincidencia entre el lugar y el equipo donde juega Fernández encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, Pampita explicó que su presencia allí respondió a compromisos laborales y fue parte de una acción promocional con una agencia de viajes.

Pampita de viaje en Londres. / Foto: @pampitaoficial

Durante un móvil en Viviana en Vivo, Pampita fue consultada directamente por el cronista del programa, quien no dudó en preguntarle por los rumores de una cita con el futbolista. Con calma pero firmeza, ella respondió: “Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández”.

Como era de esperarse y debido a la fuerte personalidad que tiene, la modelo fue tajante y no dio vueltas al hablar del jugador de fútbol. “No lo conozco en persona, lo juro por mis hijos”, aseguró ante las cámaras.

Enzo Fernández, el jugador en cuestión. / Foto: Archivo

Por otro lado, sin dar vueltas, Pampita aseguró que se ven los contenidos en las redes sociales: "Nos seguimos en Instagram". Sin embargo, luego supo dar ciertas frases que la defendieron totalmente: “No tengo nada que esconder. Si hubiera pasado algo, lo diría”.

La modelo también hizo referencia a la manera en que este tipo de noticias puede afectar su entorno. “No me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente con la que no salí”, sostuvo mostrándose incómoda por el alcance del rumor. “Alguien puede dudar, preguntarse si es cierto, y eso me molesta porque no es verdad”, remarcó para terminar.